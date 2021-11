The Legendary 1979 No Nukes Concerts è un film concerto che vede protagonisti Bruce Springsteen e The E Street Band, disponibile dal 19 novembre 2021.

Il lungometraggio, pubblicato in HD, è disponibile nei seguenti formati: 2 CD con DVD, 2 CD con Blu-Ray e 2 LP.

Il CD e il DVD contengono le registrazioni e le riprese, in versione restaurata, delle due esibizioni che Bruce Springsteen e The E Street Band tennero nel settembre del 1979, nel corso dell’evento No Nukes, organizzato dal MUSE (Musicians United for Safe Energy, collettivo fondato dai musicisti Jackson Browne, Graham Nash, Bonnie Raitt, e John Hall per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo dell’energia pulita al posto di quella nucleare), al Madison Square Garden di New York, una delle migliori performance dal vivo del Boss.

Il film contiene dieci performance inedite e la setlist completa della serata.

Il fautore del progetto è Thom Zimny, collaboratore di lunga data di Bruce Springsteen. Il tutto è partito dalla registrazione originale del concerto in 16mm, tra i pochi filmati dell’epoca riguardanti Springsteen e la E Street Band, mentre il remix audio, invece, è stato curato da Bob Clearmountain.

Tra i momenti salienti di The Legendary 1979 No Nukes Concerts, sono da segnalare le versioni inedite di The River e Sherry Darling, le versioni dal vivo di Badlands, Born To Run e Thunder Road, la cover di Rave On di Buddy Holly e una versione di Stay di Maurice Williams che vede la partecipazione di Jackson Browne, Tom Petty e Rosemary Butler.

I concerti furono registrati mentre Springsteen e la E Street Band erano impegnati nella lavorazione dell’album The River e subito dopo la fine del Darkness Tour del 1978.

Dal 23 novembre 2021, The Legendary 1979 No Nukes Concerts, inoltre, verrà reso disponibile anche sulle principali piattaforme streaming.

Bruce Springsteen – The Legendary 1979 No Nukes Concerts: Setlist

1. Prove It All Night

2. Badlands

3. The Promised Land

4. The River

5. Sherry Darling

6. Thunder Road

7. Jungleland

8. Rosalita Come Out Tonight

9. Born To Run

10. Stay

11. Detroit Medley

12. Quarter To Three

13. Rave On