Letter to you, Bruce Springsteen: il nuovo singolo anticipa l'album in uscita il 23 ottobre 2020 (video ufficiale)

Di Alberto Graziola giovedì 10 settembre 2020

Bruce Springsteen, Letter to you: ascolta il nuovo singolo, traduzione e testo su Soundsblog.it

Bruce Springsteen ha annunciato il suo prossimo album in studio. Si intitola "Letter to you" e uscirà il 23 ottobre sotto l'etichetta Columbia Records. L'album di 12 tracce è stato registrato con gli accompagnatori di lunga data di Springsteen, la E Street Band, ed è stato prodotto da Springsteen e Ron Aniello.

"Amo la natura emotiva di Letter To You- E adoro il suono della E Street Band che suona completamente dal vivo in studio, in un modo che non abbiamo mai fatto prima e senza sovraincisioni. Abbiamo realizzato l'album in soli cinque giorni e si è rivelata una delle più grandi esperienze di registrazione che abbia mai avuto. "

La tracklist include nuove registrazioni di tre canzoni che erano prese da alcuni dei suoi album degli anni '70: "Janey Needs a Shooter", "If I Was the Priest" e "Song for Orphans". Prima del nuovo disco, Springsteen ha condiviso il primo singolo, l'omonima "Letter to You". Ascoltala nel video ufficiale in apertura post, a seguire testo e traduzione del pezzo.

Bruce Springsteen, Letter to you, Lyrics

[Verse 1]

'Neath a crowd of mongrel trees I pulled that bothersome thread

Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head

Tried to summon all that my heart finds true

And send it in my letter to you

Whoa!

[Verse 2]

Things I found out through hard times and good

I wrote ’em all out in ink and blood

Dug deep in my soul and signed my name true

And sent it in my letter to you

[Chorus1]

In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things I found out

In my letter to you

All that I found true

And I sent it in my letter to you

[Instrumental2]

[Verse 3]

I took all the sunshine and rain

All my happiness and all my pain

The dark evеning stars and the morning sky of blue

And I sent it in my lеtter to you

And I sent it in my letter to you

[Chorus1]

In my letter to you

I took all my fears and doubts

In my letter to you

All the hard things I found out

In my letter to you

All that I found true

And I sent it in my letter to you

I sent it in my letter to you

Bruce Springsteen, Letter to you, Lyrics

Sotto una folla di alberi ibridi ho tirato quel fastidioso filo

Mi sono inginocchiato, ho afferrato la penna e ho chinato la testa

Ho cercato di evocare tutto ciò che il mio cuore trova vero

E inviarlo nella mia lettera a te

Whoa!

Cose che ho scoperto in tempi difficili e belli

Le ho scritte tutte con inchiostro e sangue

Scavato nel profondo della mia anima e firmato il mio nome vero

E te l'ho inviato nella mia lettera

Nella mia lettera a te

Ho preso tutte le mie paure e dubbi

Nella mia lettera a te

Tutte le cose difficili che ho scoperto

Nella mia lettera a te

Tutto quello che ho trovato vero

E te l'ho spedito nella mia lettera

Ho preso tutto il sole e la pioggia

Tutta la mia felicità e tutto il mio dolore

Le stelle oscure della sera e il cielo blu del mattino

E te l'ho mandato nella mia lettera

E te l'ho spedito nella mia lettera

Nella mia lettera a te

Ho preso tutte le mie paure e dubbi

Nella mia lettera a te

Tutte le cose difficili che ho scoperto

Nella mia lettera a te

Tutto quello che ho trovato vero

E te l'ho spedito nella mia lettera

Te l'ho mandato nella mia lettera