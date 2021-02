A distanza di mesi dal fatto, in queste ore è emersa la notizia dell’arresto di Bruce Springsteen nel novembre 2020.

Il fatto sarebbe avvenuto presso la Gateway National Recreation Area, come rivelato da un funzionario delle relazioni pubbliche, poco fa, a Fox News.

“Il 14 novembre 2020, Bruce Springsteen è stato arrestato nella Gateway National Recreation Area e ha ricevuto tre citazioni: DWI, guida spericolata e consumo di alcol in un’area chiusa”, si legge nella dichiarazione

DWI cosa significa?

DWI sta per “guidare in stato di ebbrezza” o in alcuni casi, “guidare in condizioni di disagio”. I termini possono avere significati diversi o possono riferirsi allo stesso reato, a seconda dello stato in cui sei stato fermato.

Il portavoce ha aggiunto che Springsteen, 71 anni, è stato assolutamente “collaborativo durante tutto il processo”.

Secondo TMZ, che per primo ha rivelato la notizia dell’arresto, Springsteen dovrebbe comparire in un tribunale del New Jersey entro poche settimane.

La notizia dell’arresto di Springsteen arriva pochi giorni dopo che il musicista aveva recitato in una pubblicità del Super Bowl per un modello di Jeep e invitava gli americani a “riunirsi” e trovare l’unità dopo un anno di divisione.