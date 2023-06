Geolier si esibirà stasera, 18 giugno 2023, al “Rock in Roma” all’Ippodromo delle Capannelle. Il cantante è reduce dal successo del suo ultimo disco, “Il coraggio dei bambini Atto II”. A pochi mesi dalla pubblicazione del tanto atteso secondo progetto discografico, il rapper napoletano conquista un altro grande traguardo: il suo nuovo album “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II” (Columbia Records/Sony Music Italy), ha debuttato alla #1 della Classifica Top Album FIMI (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia). Sua anche la vetta della Top Singoli, con “Il male che mi fai feat. Marracash, brano che ha esordito anche al primo posto della classifica Spotify Top 50 Italia.

Geolier ha racchiuso le storie e i sogni che animano i rioni della sua città in un progetto di ben 18 brani e con il nuovo album sta scrivendo un altro pezzo di storia: le 6 tracce de “IL CORAGGIO DEI BAMBINI – ATTO II” si sono aggiunte in cima alla tracklist originaria, vantando 2 collaborazioni eccezionali, con due fuoriclasse del pop e del rap italiano: Giorgia e Marracash.

Qui sotto tutte le informazioni sulla scaletta e sui biglietti del concerto a Roma.

Geolier, Rock in Roma, la scaletta del concerto

Ecco la possibile scaletta del concerto di Geolier a Roma. Il live inizierà alle 21.45. Apertura porte alle 19.

Ricchezza

Poco troppo

So fly

Napo…no

Me vulev fa ruoss

Nun se ver

2 secondi

Maradona

I am

Vogl sul a te

Capo

Narcos

Lonely

L’ultima canzone

Acqua tonica

Come vuoi

Monday

Non ci torni più

In trappola

Extendo Rmx

Amo ma chi t sap

Cadillac

Here I come

Yatch

Over

P secondigliano

X caso

M manc

Soldati

Hermes

Chiagne

Il male che mi fai

Money

Give you my love

Geolier, Rock in Roma, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Geolier, al Rock in Roma, al prezzo di 34.50 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.