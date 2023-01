Come vuoi è un brano di Geolier presente nel suo nuovo disco, Il coraggio dei bambini, disponibile da venerdì 6 gennaio 2023. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del pezzo, attualmente tra i brani musicali di tendenza su YouTube.

Nella canzone riflette sul rapporto complicato con l’amata, ha imparato a non dire “Per sempre”, a conferma delle insicurezze che prova. Ma, allo stesso tempo, sarebbe disposto a morire per lei. La donna appare più distratta, distante da lui. E proprio per questo, lui non sente di potersi fidare fino in fondo.

Dat Boi Dee vamos pa la banca, ahah

Yeah, ah, ah

‘E notte t’aspetto, m’aspetto che viene

I’ e te pigliammo fuoco, pienza tutt”a vita ‘nzieme

Tu guarde ‘o mare e, mentre ‘o staje guardanno, i’ guardo a te

T”esse cercato sicuro si mo nun te sapivo

Ma che faje?

Chiagne, nun me piace, me distrugge quando ‘o faje

M’hê ‘mparato a nn’dicere “pe sempe” e manco “maje”

Sto guardanno ‘o vuoto e me ricorda ‘o core tuojo

I’ nun l’aggio visto maje, yeah

Staje ridenno e te facesse cchiù ‘e na foto

Staje appezzano cose ‘e me ca nn’saccio proprio

Scusame si nn’parlo assaje, nun è ca nun me fido ‘e te

Ma tu nun te fide ‘e me maje

Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché

Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó

Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté

Pecché muresse pe’tté pure si nun vuó

Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché

Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó

Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté

Pecché muresse pe’tté (Yeah) pure si nun vuó (Ah)

Songo ‘e quatto â matina, ma ancora nun veco ‘o sole

Tu faje apposta che more sempe ogne vota che vuó

Ce dicimmo brutti cose e po ce ne rendimmo conto (Yeah)

M’hê prumesso tanti ccose

Staje currenno, venenno addu me, ma nun scengo

Fin’e mo, saje, pe’tté nn’esistevo pecché nn’esisteva nisciuno oltr’a te

Ce facettemo una prumessa, iniziajemo ‘e nove e fernettemo ‘e tre

Una cosa è reale ca i’ e te sicuramente nn’simmo fatte pe nuje

Tu sî fatta apposta pe’mmé

Tu me faje male e bene, po te faje male e bene

Ma nun ce stongo pure stavota

Me puorte ‘n aria e ‘nterra pecché te piace accussì

Ma nun ce stongo pure stavota

Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché

Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó

Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté

Pecché muresse pe’tté pure si nun vuó

Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché

Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó

Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté

Pecché muresse pe’tté pure si nun vuó

(Tu faje comme vuó tu e a me me piace accussì pecché)

(Jesse a murí pe’tté dimane si tu vuó)

(Ma tu nn”o facisse pe’mmé mentre i’ ‘o facesse pe’tté)

(Pecché muresse pe’tté pure si nun vuó)