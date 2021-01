Il 12 febbraio 2021 uscirà Ok, il nuovo album di Gazzelle. L’annuncio è stato fatto dallo stesso cantautore direttamente attraverso i social dove ha anche deciso di condividere la copertina del disco e la tracklist delle canzoni presenti nel suo prossimo progetto di inediti. Tra questi, presente una collaborazione con Tha Supreme dal titolo” Coltellata”.

All’interno è presente, ovviamente, anche il prossimo singolo di Gazzelle, Belva, in uscita il 29 gennaio prossimo.

A seguire la tracklist completa con tutte le tracce presenti nel nuovo album

1. Blu

2. Destri

3. GBTR

4. Però

5. Lacri-ma

6. Ok

7. 7

8. Belva

9. Coltellata (feat. tha Supreme)

10. Scusa

11. Un po’ come noi

Gazzelle è lo pseudonimo di Flavio Bruno Pardini ed è nato il 7 dicembre 1989 a Roma.

Il suo esordio discografico avviene nel 2017 con l’album “Superbattito” che contiene diversi pezzi estratto come singoli. Tra questi ricordiamo Quella che, Zucchero filato, Sayonara e Nero.

L’anno seguente, nel 2018, esce il secondo progetto del cantante, intitolato “Punk” che lo consacra ufficialmente. Arriva al nono posto della classifica degli album più venduti in Italia e tra le tracce presenti citiamo Settembre, Polynesia e Una canzone che non so.

Di Destri, brano presente nel nuovo lavoro “OK”, Gazzelle aveva dichiarato:

“Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza.”

Queste le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” certificato platino e “MEGASUPERBATTITO” certificato oro, ha ottenuto il disco d’oro per “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “Scintille”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Vita Paranoia”, “Sbatti”, “Una canzone che non so” e il disco di platino per “Non sei tu”, “Polynesia” e “Sopra” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).