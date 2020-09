Destri, il nuovo singolo di Gazzelle: ” Tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo”

Destri è il nuovo singolo di Gazzelle, in rotazione radiofonica da venerdì 2 ottobre e già presente sulle piattaforme digitali.

A proposito del brano l’artista commenta:

“Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza.”

Nei giorni scorsi, inoltre, Gazzelle ha dato vita a una campagna urbana a Milano e Roma per dare un piccolo indizio ai fan sull’attesissimo nuovo singolo. Affissioni con la sola scritta “Non è colpa mia” sono spuntate in tutta la città meneghina e due maxi proiezioni sono state fatte nella sua città natale.

Potete ascoltare la canzone cliccando qui, a seguire il testo del brano.

Gazzelle, Destri, testo

All’improvviso sei volata via

Lasciando indietro una nuvoletta

Almeno meritavo una bugia, chessò

Almeno l’ultima sigaretta

Siamo due fiori cresciuti male

Sul ciglio della tangenziale

All’ombra di un ospedale

Te l’ho già detto una volta

Mi ricordavi il mare, le luci di Natale

Gli schiaffi sul sedere e lo spazzolino uguale

La Panda manuale

Bruciare in una notte come una cattedrale

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce

Non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, dеstri

Al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

[Strofa 2]

A quando andava tutto a gonfiе vele

E mi faceva stare bene

Che mischiavi romano ed inglese

Te l’ho già detto una volta

Mi ricordavi il mare, gli occhiali di mia madre

Le quattro del mattino, le Winston blu smezzate

Le facce come zombie

Svegliarti mentre dormi come le cazzo di zanzare

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce

Non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri

Al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

E non è colpa mia

Se tutta questa luce, luce, luce

Non ti illumina più dentro casa mia

E non è colpa tua

Se tutti questi destri, destri, destri

Al muro non ci fanno ritornare lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì

A quei momenti lì