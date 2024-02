Non solo Dargen D’Amico. Anche Gazzelle si esibisce sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2024 (e non solo) con gli occhiali da sole. Il cantante ha spiegato il motivo che lo porta ad indossarli sempre e racconta il significato:

Suono e canto con gli occhiali scuri. Non è per snobberia e nemmeno perché io mi senta una rockstar. E’ la mia arma di difesa di fronte al mondo.

Con “Tutto Qui”, il cantautore romano sta portando a Sanremo 2024 la nostalgia, un sentimento da sempre preponderante nella sua scrittura. Questa volta si lega però al desiderio di esplorare il passato di una persona cara che non si ha avuto la possibilità di vivere insieme. Quasi in modo surreale, la canzone è intrisa anche di un intenso senso di speranza e una forte voglia di vivere.

Durante la serata delle cover, l’artista è stato accompagnato da Fulminacci e ha portato sul palco la loro Roma con l’intramontabile e generazionale “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti.

Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 24 dischi d’oro e 22 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

In queste ore ha anche annunciato un concerto evento in programma all’Arena di Verona il 16 maggio 2024. Questo live si aggiunge al “Dentro x sempre” tour nei principali palasport d’Italia, che partirà l’8 marzo e che ha già collezionato sold out e raddoppi. Un’occasione unica per i fan di vivere dal vivo la magia del suo ultimo album “Dentro” e di ascoltare per la prima volta live il brano sanremese “Tutto Qui”, scritto dallo stesso Gazzelle (Flavio Bruno Pardini) e composto insieme a Federico Nardelli.