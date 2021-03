Gabry Ponte diventerà papà: l’annuncio sui social

Il 2021 sarà un anno che Gabry Ponte non si dimenticherà così facilmente.

Dopo essersi sottoposto ad un intervento al cuore a causa di una malattia congenita e degenerativa, circa due mesi fa, infatti, l’ex componente degli Eiffel 65 ha annunciato, attraverso i social network, che diventerà presto papà per la prima volta.

Questo è il post condiviso su Instagram dal dj e produttore torinese:

E niente… Sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno!

Nella foto condivisa su Instagram, possiamo vedere Gabry Ponte, che diventerà papà all’età di 47 anni (che compirà il prossimo 20 aprile), mostrare le immagini dell’ecografia.

Massimo riserbo, invece, per quanto riguarda la futura madre e compagna di Gabry Ponte. L’assenza di foto e video sul proprio Instagram denotano indubbiamente una riservatezza al quale il produttore non vuole rinunciare, facendo un’eccezione solamente in questo caso.

Su Instagram, Gabry Ponte ha ricevuto le congratulazioni da colleghi come Dj Matrix, Timmy Trumpet, R3hab, i Marnik, Simon de Jano, Georgia Mos, Simon Says ma anche da amici come i cantanti Danti, Sergio Sylvestre e Matteo Mobrici dei Canova, i conduttori Alan Palmieri, Lorella Cuccarini, Monica Leofreddi ed Elisa D’Ospina, e youtuber e influencer come Giulia Penna, Davide Locatelli, Sespo, Giacomo Hawkman, Ludovica Valli e iPantellas.

Come già scritto in apertura, e come sottolineato anche da Gabry Ponte nel suo post, il 2021 si sta rivelando un anno denso di emozioni per il dj, nel bene e nel male.

L’intervento al cuore, infatti, nonostante sia andato a buon fine per merito del personale ospedaliero dell’Ospedale Molinette di Torino, è stato indubbiamente un ostacolo non facile da superare. Nel post che Gabry Ponte ha condiviso sui social network durante il giorno in cui è stato dimesso dall’ospedale, il dj ha parlato della settimana trascorsa in ospedale, definendola come “la peggiore della sua vita”.