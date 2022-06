Paola Turci e Francesca Pascale si sposano in Toscana

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano: l’indiscrezione, che svela i preparativi di un matrimonio finora segreto, è rimbalzata rapidamente sui social e dà per certe le nozze in Toscana sabato 2 luglio. Mancherebbero quindi pochi giorni alla celebrazione della loro unione, svelata due anni fa dalle foto rubate in Cilento da Oggi. La cantante e la compagna, già a lungo compagna di Silvio Berlusconi, avrebbero quindi scelto il Comune di Montalcino per la cerimonia e il vicino castello di Velona, nel cuore della Val d’Orcia, per i festeggiamenti. Non ci sono al momento indizi social delle nozze e la lista degli invitati dovrebbe essere molto ristretta.

Per Paola Turci si tratta di seconde nozze: le prime furono celebrate ad Haiti nel 2010 con il giornalista Andrea Amato, ma la coppia ha divorziato nel 2012. Quindi nel 2020 vengono pubblicate dal settimanale chi le foto in yacht con Francesca Pascale, rimasta invece al fianco del Cavaliere dal 2009 al 2019. Ora, dunque, arriva l’ufficialità della loro relazione, con tanto di unione civile.

Un giugno particolarmente pieno d’amore questo del 2022: lasciando il coté musicale e spostandoci sul fronte televisivo, l’inizio di giugno ha visto le nozze di Alberto Matano col compagno di una vita, officiate da Mara Venier, mentre in questo ultimo giorno del mese Luca Calvani ha deciso di ufficializzare la propria relazione con il suo compagno, pubblicando un magnifico scatto che li riprende di spalle sullo sfondo della campagna toscana. L’attore, infatti, è da tempo imprenditore nel settore turistico con il resort Le Gusciane e anche in virtù di questo è entrato nel cast di Cortesie per gli ospiti.

La Toscana, dunque, protagonista di questo ultimo scorcio di giugno, caldissimo per temperature e per le notizie di gossip.