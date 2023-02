Un anello di brillanti all’anulare sinistro di California (all’anagrafe Francesca Mesiano) svela un retroscena romantico per i Coma_Cose, in gara a Sanremo 2023 con L’Addio. La coppia ha deciso di sposarsi e avverrà prossimamente: quando e dove non si sa, ma non per amor di privacy piuttosto perché non lo sanno neanche i diretti interessati. La decisione è piuttosto fresca e l’organizzazione appena agli inizi. Lo hanno raccontato, anche con una certa timidezza, nel corso della conferenza stampa che hanno tenuto a Sanremo dopo la loro esibizione in L’Addio che ha convinto e che è appena fuori dalla top five della classifica della Sala Stampa, elaborata dopo l’ascolto delle 28 canzoni in gara nelle prime due Serate. Una canzone che racconta di un momento di forte crisi per la coppia, insieme da 6 anni e che stava portando a una separazione. “Ma l’addio non è una possibilità” canta la coppia in un brano che ha vinto anche il premio Lunezia per il miglior testo.

Come dicevamo, dall’anello notato in conferenza è partito poi il racconto della coppia. Inizia Francesca, ricordando che appena qualche settimana fa i due si sono ritrovati a parlare di matrimonio:

“A un certo punto gli ho detto ‘Ma se ci sposassimo?’. E quindi è un po’ come se gliel’avessi chiesto io”

dice sorridendo California che poi aggiunge:

“Qualche giorno dopo è arrivato con l’anello”.

Una proposta quindi piuttosto tradizionale, dettata dalla voglia di superare le difficoltà affrontate negli ultimi periodi dopo “6 anni di diapositive”, come cantano nel brano in gara a Sanremo. La rifaranno sul palco, magari nella serata Finale? (E qualcuno fa notare che sarebbero anche molti punti al FantaSanremo). Fausto è piuttosto netto nel dire di no:

“No, no. Quel momento c’è già stato e ripeterlo sarebbe solo finzione, solo una cosa costruita. Per un momento c’ho pensato… ho pensato a una dichiarazione pubblica. Ma poi abbiamo preferito fosse una cosa solo nostra, un momento intimo. E poi se glielo chiedo una seconda volta, magari questa volta mi dice di no..”.

Dalla Sala Stampa si sente già qualcuno chiedere di prossimi figli, seguendo la catena tradizionale. Per adesso ci si sposa, poi quel che viene viene. Data e luogo, dunque, non sono ancora noti, neanche ai promessi sposi. Scatterà la caccia alle pubblicazioni al Comune di Milano per scoprire la data del matrimonio dei Coma_Cose.