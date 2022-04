Francesco Renga, Estate 2022 è il tour estivo: date e biglietti

Francesco Renga ha comunicato ufficialmente le date del suo nuovo tour estivo, Estate 2022. I biglietti saranno disponibili nei circuiti di vendita autorizzati a partire dalle ore 18 di oggi, giovedì 28 aprile 2022. Di seguito, il video-messaggio di Renga pubblicato sui social:

E sì, è uscito il sole, è uscito il sole, perché finalmente posso darvi le prime novità e le prime date. Ci vediamo quest’estate, non vedevo l’ora di potervelo comunicare.

View this post on Instagram

Dal breve video postato dal cantautore bresciano, si può facilmente evincere che, prossimamente, oltre alle nuove date del tour estivo, verranno comunicate ufficialmente anche altre novità:

Non solo non sono finite le date ma non sono finite neanche le sorprese… A prestissimo.