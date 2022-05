Fragile, Sting. testo, traduzione e significato della canzone

Fragile è una canzone di Sting, pubblicata nel 1987 e tratta dal suo album “…Nothing Like the Sun”. Il pezzo è stato rilasciato anche in lingua spagnola e portoghese, intitolati Fragilidad e Fragil.

Sting, Fragile, Significato canzone

Sting ha scritto la canzone basandosi sulll’omicidio di Ben Linder. Ben Linder (1959-1987) era un giovane onesto e promettente che fu assassinato dai ribelli Contra in Nicaragua ed è un inno alla pace, alla non violenza. Volontariamente, il ​​titolo punta all’idea che noi come esseri umani siamo creature “fragili”. Così quando “carne e acciaio sono una cosa sola”, come quando veniamo attaccati dalle armi, di solito il risultato è “il sangue scorrerà”. La storia di un uomo innocente che si è dedicato agli altri e che ha perso la vita in maniera tragica ha dato spunto ad una canzone diventata simbolo di unità e messaggio pacifico.

Fragile, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Fragile” di Sting:

Sting, Fragile, Testo canzone

If blood will flow when flesh and steel are one

Drying in the color of the evening sun

Tomorrow’s rain will wash the stains away

But something in our minds will always stay

Perhaps this final act was meant

To clinch a lifetime’s argument

That nothing comes from violence and nothing ever could

For all those born beneath an angry star

Lest we forget how fragile we are

On and on the rain will fall

Like tears from a star like tears from a star

On and on the rain will say

How fragile we are how fragile we are

On and on the rain will fall

Like tears from a star like tears from a

Sting, Fragile, Testo canzone

Se il sangue scorrerà quando carne e acciaio saranno una cosa sola

Essiccazione nel colore del sole della sera

La pioggia di domani laverà via le macchie

Ma qualcosa nelle nostre menti rimarrà sempre

Forse questo atto finale era inteso

Per sostenere l’argomento di una vita

Che niente viene dalla violenza e niente potrebbe mai

Per tutti quelli nati sotto una stella arrabbiata

Per non dimenticare quanto siamo fragili

Continua a piovere

Come le lacrime di una stella come le lacrime di una stella

Ancora e ancora la pioggia dirà

Quanto siamo fragili quanto siamo fragili

Continua a piovere

Come le lacrime di una stella come le lacrime di una