Madonna e quella canzone ispirata da Sting...

Madonna è stata ispirata da Sting nel creare una delle sue hit più celebre e apprezzate nella sua carriera. Stiamo parlando di "Music", pubblicata nel 2000 e con una connessione importante con il collega.

La popstar era andata a un concerto di Sting e si è commossa quando lui ha iniziato a suonare le vecchie canzoni della sua band. Ecco cosa aveva raccontato a Rolling Stone:

"Sono andata a vedere [Sting1] a New York al Beacon Theatre. Sono ossessionata dal guardare il pubblico e vedere come reagisce. E le persone erano abbastanza ben educate anche a livello di entusiasmo, per le cose che stava eseguendo dal suo nuovo album. Ma poi, quando ha suonato le vecchie canzoni dei Police - e c'erano solo lui e una chitarra, e le luci si sono spente - in qualche modo l'energia nella stanza è cambiata. Ha acceso la stanza e ha portato tutti più vicini al palco. Improvvisamente, le persone hanno perso la loro inibizione e la loro gentilezza, e tutti cantavano le canzoni e praticamente si tenevano per mano - capisci cosa intendo? Voglio dire, mi ha davvero commosso. "

E proprio in quell'occasione, ecco nascere quel passaggio:

“Music makes people come together, and music makes the bourgeoisie and the rebel.”