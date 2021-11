Fottuta canzone è il titolo del nuovo singolo di Gazzelle, presentato in anteprima a X Factor 2021, nella puntata di giovedì 11 novembre.

E’ stato lo stesso cantante a svelare cover e titolo del brano, via Instagram:

Fottuta canzone segna l’atteso ritorno di Gazzelle, dopo il grande successo del suo ultimo disco, Ok, pubblicato il 21 febbraio di quest’anno.

Il boom e la consacrazione è arrivato con l’album “Superbattito”. In 5 anni di carriera, Gazzelle ha raccolto oltre 800 milioni di streaming, centinaia di concerti per tutta Italia e oltre 90 sold out nei palazzetti solo per il suo primo tour. Vanta 19 dischi di platino e 28 dischi d’oro, continua a collezionare certificazioni tra cui tra cui il platino per il suo ultimo disco “OK” e il quadruplo disco di platino per il singolo “Destri”.

L’album Ok ha debuttato al primo posto della classifica italiana degli album più venduti nel nostro Paese. Dal disco sono stati estratti quattro singoli: Destri (uscito a settembre 2020), Lacri-ma (novembre 2020), Scusa (pubblicato il 13 novembre 2020, pochi giorni dopo) e Belva, rilasciato il 29 gennaio 2021, a breve distanza dalla pubblicazione di “Ok”.

L’esordio e l’iniziale successo di Gazzelle è avvenuto nel 2016, con la nascita del nome d’arte Gazzelle. Proprio in quell’anno, rilascia il singolo Quella te.

La canzone anticipa il suo primo disco intitolato Superbattito, da cui sono stati estratti anche i brani Zucchero filato e Nmrpm.

Dopo Superbattito del 2017, il secondo progetto – Punk– viene pubblicato a novembre 2018. Inizialmente erano presenti nove tracce, poi diventate 13 nella nuova versione, intitolata “Post Punk”. Numerosi, in questo casi, i pezzi condivisi e trasmessi dalle radio: Tutta la vita, Sopra, Scintille, Punk, Polynesia, Settembre, Una canzone che non so e Vita paranoia.

Fottuta canzone segna il ritorno del cantautore e Gazzelle ha scelto di presentare il nuovo singolo durante la terza puntata dei Live Show di X Factor 2021, in onda giovedì 11 novembre.