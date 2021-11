X Factor 2021 torna questa sera, 11 novembre, a partire dalle 21.15, in diretta su Sky Uno e Now in streaming. La replica della puntata sarà poi trasmessa il mercoledì successivo su TV8.

X Factor 2021, Live Show 11 novembre, terza puntata, anticipazioni

Ecco tutte le anticipazioni su questo terzo Live Show che vede i giudici -Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika- difendere i suoi concorrenti nel corso della gara. La settimana scorsa, ad essere eliminati sono stati i Westfalia, in un ballottaggio finale che li ha visti competere con Versailles all’Ultimo Scontro.

I giudici hanno assegnato la cover per questa serata. Mika ha solo due concorrenti, dopo aver perso la band che aveva scelto per il suo roster. Ma può ancora contare su Fellow e Nika Paris. Ecco, a seguire, tutte le canzoni che dovranno eseguire i concorrenti anche in gara nel talent show:

FELLOW – “Nemesis” (B. Clementine)

· Nika Paris – “Lonely” (Justin Bieber and Benny Blanco)

· Vale LP – “Stavo pensando a te” – (Fabri Fibra)

· Le Endrigo – “Certi uomini” – (Francesco Bianconi)

· gIANMARIA – “Io sto bene” (CCCP – Fedeli alla linea)

· Mutonia – “Sports” – (Viagra Boys)

· Erio – The greatest (Lana Del Rey)

· Bengala Fire – “Making Plans for Nigel” (XTC)

· VERSAILLES – “In Bloom/Six Feet Under” (Nirvana/Billie Eilish)

· BALTIMORA – “Turning Tables” (Adele)

· Karakaz – “Feel Good Inc.” (Gorillaz)

X Factor 2021, Live Show 11 novembre, terza puntata, ospiti

Ospite della terza puntata di X Factor 2021 sarà Gazzelle. Flavio Pardini (questo il suo vero nome) scrive canzoni pop contemporanee e figlie della tradizione cantautorale italiana

Il boom e la consacrazione è arrivato con l’album “Superbattito”. In 5 anni di carriera, Gazzelle ha raccolto oltre 800 milioni di streaming, centinaia di concerti per tutta Italia e oltre 90 sold out nei palazzetti solo per il suo primo tour. Vanta 19 dischi di platino e 28 dischi d’oro, continua a collezionare certificazioni tra cui tra cui il platino per il suo ultimo disco “OK” e il quadruplo disco di platino per il singolo “Destri”.

Ad aprire la serata, invece, una performance di Dardust.

Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, tenendovi aggiornati su quanto accadrà e su chi sarà eliminato. Vi aspettiamo!