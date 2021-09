Fotoromanza è una canzone di successo di Gianna Nannini, pubblicata nel 1984.

Fotoromanza è stata rilasciata nel 1984 ed è tratta dall’album Puzzle. Sempre in quell’anno, vinse anche il Festivalbar. Ha conquistato la vetta della classifica italiana, restando uno dei grandi successi della carriera di Gianna Nannini. Anche in Svizzera ebbe un riscontro importante, arrivando fino al quarto gradino, e anche in Germania.

Nella canzone, con la collaborazione di Raffaella Riva nel testo e componente del Gruppo Italiano, la Nannini ironizza sui luoghi comuni delle storie d’amore, con il frasario tipico dei fotoromanzi, in tema di litigi e di stati d’animo degli innamorati protagonisti. Ecco quindi le frasi da fotoromanzo con una melodia ad ampio respiro tipica di una romanza e la sensazione drammatica provata dalla coppia.

Gianna Nannini, Fotoromanza, Testo

Se la sera non esci

Ti prepari un panino mentre guardi la TV

Anche tu?

Ti addormenti con qualcuno

Che alla luce del giorno non conosci più

Anche tu?

Ti telefono o no, ti telefono o no

Ho il morale in cantina

Mi telefoni o no, mi telefoni o no

Chissà chi vincerà

Poi se ti diverti

Non la metti da parte un po’ di felicità

Anche tu?

Io vorrei sognarti, ma

Ho perduto il sonno e la fantasia

Anche tu

Ti telefono o no, ti telefono o no

Io non cedo per prima

Mi telefoni o no, mi telefoni o no

Chissà chi vincerà

Questo amore è un camera a gas

È un palazzo che brucia in città

Questo amore è una lama sottile

È una scena al rallentatore

Questo amore è una bomba all’hotel

Questo amore è una finta sul ring

È una fiamma che esplode nel cielo

Questo amore è un gelato al veleno

Io non riesco a dirlo

È che ti vorrei soltanto un po’ di più

Anche tu?

Io vorrei toccarti

Ma più mi avvicino più non so chi sei

Anche tu?

Ti telefono o no, ti telefono o no

Io non cedo per prima

Mi telefoni o no, mi telefoni o no

Chissà chi vincerà

Questo amore è un camera a gas

È un palazzo che brucia in città

Questo amore è una lama sottile

È una scena al rallentatore

Questo amore è una bomba all’hotel

Questo amore è una finta sul ring

È una fiamma che esplode nel cielo

Questo amore è un gelato al veleno