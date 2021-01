I Foo Fighters hanno rilasciato il nuovo singolo, Waiting on a war che anticipa l’uscita del loro album di inediti, Medicine at midnight (dopo Shame Shame)

“Da bambino, cresciuto nella periferia di Washington DC, ho sempre avuto paura della guerra. Ho avuto incubi di missili nel cielo e soldati nel mio cortile, molto probabilmente causati dalla tensione politica dei primi anni ’80 e dalla mia vicinanza al Campidoglio della nazione. La mia giovinezza è stata trascorsa sotto la nuvola oscura di un futuro senza speranza”

Queste le parole del frontman della band, Dave Grohl. Proprio lui, in passato, aveva raccontato al sito NME come quegli “incubi di missili nel cielo e soldati nel mio cortile” fossero tornati al punto di partenza dopo che sua figlia gli aveva chiesto nel 2019 se gli Stati Uniti fossero sull’orlo di una guerra nucleare con la Corea del Nord.

Stavo portando mia figlia a scuola ed era più o meno il periodo in cui gli Stati Uniti e la Corea del Nord stavano aumentando le tensioni tra loro e lei lo aveva visto nei notiziari. Mi ha semplicemente chiesto: ‘Papà, andremo in guerra’? Mi ha ricordato come mi sentivo quando avevo la sua età, e ho pensato: “Che cazzo di trascinamento!” “Quanto è deprimente che l’infanzia possa essere privata di quella bellezza e innocenza da questa oscura sensazione di paura? Ecco di cosa parla “Waiting On A War”. “

Potete video il video ufficiale cliccando qui. Mentre, a seguire, testo e traduzione della canzone, prodotta da Greg Kurstin.

Foo Fighters, Waiting on a war, Lyrics

[Verse 1]

I’ve been waiting on a war since I was young

Since I was a little boy with a toy gun

Never really wanted to be number one

Just wanted to love everyone

[Chorus]

Is there more to this than that?

Is there more to this than that?

Is there more to this than that?

Is there more to this

More to this, more to this than

Just waiting on a war?

Just waiting on a war?

[Verse 2]

Every day waiting for the sky to fall

Big crash on a world that’s so small

Just a boy with nowhere left to go

Fell in love with a voice on the radio

[Chorus]

Is there more to this than that?

Is there more to this than that?

Is there more to this than that?

Is there more to this

More to this, more to this than

Just waiting on a war?

Just waiting on a war?

[Post-Chorus]

Just waiting on a war for this and that

There’s got to be more to this than that

Just waiting on a war for this and that

There’s got to be more to this than that

[Bridge]

I’ve been waiting on a war since I was young

Since I was a little boy with a toy gun

[Chorus]

Is there more to this

More to this, more to this than

Just waiting on a war?

Just waiting on a war?

[Post-Chorus]

Just waiting on a war for this and that

There’s got to be more to this than that

Just waiting on a war for this and that

There’s got to be more to this than that

Just waiting on a war for this and that

There’s got to be more to this than that

Just waiting on a war for this and that

There’s got to be more to this than that

[Outro]

Because I need more

Yeah, I need more

Just waiting on a war

Just waiting on a war

Yeah, I need more

(For this and that

There’s got to be more to this than that

Just waiting on a war)

Yeah, I need more

(For this and that

There’s got to be more to this than that

Just waiting on a war)

Aspetto una guerra da quando ero giovane

Da quando ero un ragazzino con una pistola giocattolo

Non ho mai voluto davvero essere il numero uno

Volevo solo amare tutti

C’è di più in questo di quello?

C’è di più in questo di quello?

C’è di più in questo di quello?

C’è di più in questo

Più di questo, più di questo che

Solo aspettare una guerra?

Solo aspettare una guerra?

Ogni giorno aspettando che il cielo cadesse

Un grande schianto su un mondo così piccolo

Solo un ragazzo che non ha nessun posto dove andare

Mi sono innamorato di una voce alla radio

C’è di più in questo di quello?

C’è di più in questo di quello?

C’è di più in questo di quello?

C’è di più in questo

Più di questo, più di questo che

Solo aspettare una guerra?

Solo aspettare una guerra?

Sto solo aspettando una guerra per questo e quello

Deve esserci qualcosa di più in questo di quello

Sto solo aspettando una guerra per questo e quello

Deve esserci qualcosa di più in questo di quello

Aspetto una guerra da quando ero giovane

Da quando ero un ragazzino con una pistola giocattolo

Più di questo, più di questo che

Solo aspettare una guerra?

Solo aspettare una guerra?

Sto solo aspettando una guerra per questo e quello

Deve esserci qualcosa di più in questo di quello

Sto solo aspettando una guerra per questo e quello

Deve esserci qualcosa di più in questo di quello

Sto solo aspettando una guerra per questo e quello

Deve esserci qualcosa di più in questo di quello

Sto solo aspettando una guerra per questo e quello

Deve esserci qualcosa di più in questo di quello

Perché ho bisogno di più Sì, ho bisogno di più

Sto solo aspettando una guerra Sto solo aspettando una guerra

Sì, ho bisogno di più (Per questo e quello Deve esserci qualcosa di più in questo di quello

Sto solo aspettando una guerra) Sì, ho bisogno di più (Per questo e quello

Deve esserci qualcosa di più in questo di quello Sto solo aspettando una guerra)