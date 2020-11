I Foo Fighters hanno rilasciato il loro nuovo singolo, Shame Shame, durante l’ultima puntata del Saturday Night Live. La canzone fa parte del loro prossimo disco di inediti, Medicine at midnight. A presentare lo show tv è stato Dave Chappelle.

Dell’album sappiamo che uscirà il 5 febbraio 2021 e, dalle anticipazioni, sarà composto da nove tracce.

Cliccando qui potete ascoltare la canzone, a seguire, invece, testo e traduzione del brano.

[Verse 1]

If you want to

I’ll make you feel something real just to bother you

Now I got you

Under my thumb like a drug I will smother you

I’ll be the one

Be the moon

Be the sun

Be the rain in your song

Go and put that record on

If you want to

I’ll be the one

Be the tongue that will swallow you

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

[Chorus]

Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Beneath the mountain of emptiness

Shame, shame, shame, shame

[Verse 2]

Who, what, where, when

Just move along

Nothing wrong

Until we meet again

I’ll be the end

I’ll be the war at your door

Come and let me in

I’ll be the one

Be the moon

Be the sun

Be the rain in your song

Go and put that record on

If you want to

I’ll be the one be the tongue that will swallow you

[Chorus]

Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Beneath the mountain of emptiness

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Another splinter under the skin

Another season of loneliness

I found a reason and buried it

Beneath the mountain of emptiness

Shame, shame, shame, shame

Shame, shame, shame, shame

Se lo desideri

Ti farò sentire qualcosa di reale solo per disturbarti

Adesso ti ho preso

Sotto il mio pollice come una droga ti soffocherò

Io sarò quello

Sii la luna Sii il sole Sii la pioggia nella tua canzone

Vai e metti quel disco

Se lo desideri Io sarò quello

Sii la lingua che ti inghiottirà

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Un’altra scheggia sotto la pelle

Un’altra stagione di solitudine

Ho trovato una ragione e l’ho sepolta

Sotto la montagna del vuoto

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Chi, cosa, dove, quando

Basta andare avanti

Niente di sbagliato

Fino a quando ci incontriamo di nuovo

Sarò la fine

Sarò la guerra alla tua porta

Vieni e fammi entrare

Io sarò quello

Sii la luna Sii il sole Sii la pioggia nella tua canzone

Vai e metti quel disco

Se lo desideri Sarò io la lingua che ti inghiottirà

Un’altra scheggia sotto la pelle

Un’altra stagione di solitudine

Ho trovato una ragione e l’ho sepolta

Sotto la montagna del vuoto

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Un’altra scheggia sotto la pelle

Un’altra stagione di solitudine

Ho trovato una ragione e l’ho sepolta

Sotto la montagna del vuoto

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna

Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna