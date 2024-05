Ferite è il titolo del nuovo disco di Capo Plaza e anche del singolo che promuove il progetto del cantante, disponibili in streaming e digitale dal 3 maggio 2024, a tre anni di distanza da “Plaza” (Triplo Platino) e a sei dall’esordio di “20” (Quadruplo Platino) ancora presente nella top 100 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Qui sotto potete ascoltare il brano, prodotto da AVA, AMART & ​cocobeatszn​, insieme a testo e significato.

Clicca qui per vedere l’art visual video di “Ferite” di Capo Plaza.

Ecco il testo della canzone “Ferite” di Capo Plaza.

Yeah, Ah

E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento

E non sai qua che aria tira (Non lo sai cosa c’ho dentro)

Avevo poche alternative, stare in strada o fare questo

Qua giudicano e che sanno? Di umiltà tu fatti un bagno

Arrivo sopra un macchinone, so che l’inizio è la fine

Questa vita ci costringe, su un campo pieno di mine

Baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano

Sto mondo manda in tilt, stavolta sembra l’ultima

Non voglio nuovi amici, già tanto se ce ne ho uno

Da solo ma nato pronto, mia mamma mi ha fatto stronzo

La macchina spinge al massimo, ho ferite che non passano

E rifaccio la tattica, mi sento messo all’angolo

Un angelo custode mi guarda, lassù dal cielo, dall’alto

A venti il primo milione, mo dieci e ne ho ventiquattro

Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo

E questo qua quanto parla, dal vivo cambia faccia lo so

E baby qua tutto finisce, siamo gli unici che durano

Vengo da un posto putrido, le ferite non passano

Sto mondo quanto è triste, per due spicci ora ti infamano

L’amore non ripagherà, piuttosto qui ci ucciderà

E sì tutto finisce

Vengo dove son l’unico che ce l’ha fatta a uscirne

Stanotte con te è unica, vorrei che non finisse

Non vedi le ferite, ho poche mani amiche

Ho poche mani amiche, stanotte con te è unica

Scopiamo senza uscire, la strada è ancora fredda

Ma niente mi spaventa, fanculo queste vipere

Non mi vedranno perdere, con te no non so fingere

Le tre, la canna è spenta nei guai, sì, mio fratello

Odio porta vendetta, vendetta porta un bordello che finirà sempre peggio

Cresciuto a pane e mazzate, adesso conto mazzette

Ancora sento cazzate, non mollo, vi piacerebbe

Non parli, chiedi una foto, poi dopo mi punti il dito (Punti il dito)

Non sei mio amico, né frero, né mio cugino

Più soldi ma meno amici, sudore e sacrificio

Addosso ho mille ferite (Ma baby ancora resisto)

E non credo più a niente

Né in te né in loro né in questo mondo corrotto

Non vogliono vedermi vincere ma al limite di me stesso

Le ferite non le conto nemmeno

Sì tutto finisce

Vengo dove son l’unico che ce l’ha fatta a uscirne

Stanotte con te è unica, vorrei che non finisse

Non vedi le ferite, ho poche mani amiche