Era imminente il ritorno live dei Foo Fighters ma, poche ore fa, la band ha dovuto annullare e posticipare la data prevista. Il loro concerto a Los Angeles è stato rinviato dopo che qualcuno nel loro staff è risultato positivo al COVID-19.

E’ stata la rock band ad annunciare la notizia del rinvio sulla loro pagina Twitter.

“Nonostante abbiamo fatto ogni sforzo per seguire i protocolli anti Covid e le leggi locali, c’è stato un caso confermato di Covid-19 all’interno dell’organizzazione Foo Fighters. Per un’abbondanza di cautela e preoccupazione per la sicurezza della band, dello staff e soprattutto dei fan, lo spettacolo di sabato al Los Angeles Forum è stato rinviato a una data successiva”

Ecco le parole riportate dal gruppo, via social.

Important information about the July 17th Forum show. pic.twitter.com/9EwtDorRDx — Foo Fighters (@foofighters) July 15, 2021

I Foo Fighters hanno poi specificato che la nuova data del concerto sarà annunciata “a breve” e i biglietti già acquistati per il 17 luglio saranno “validi per la nuova data”.

Il mese scorso, la band ha annunciato in un comunicato stampa che stava finalmente andando avanti con il tour del 25esimo anniversario posticipato, ora denominato tour… del 26esimo anniversario.

Il live dei Foo Fighters sarebbe stato il primo evento che permetteva di occupare completamente il Forum di Los Angeles. Non avveniva da prima dell’esplosione di casi legati al Covid-19, nella prima metà del 2020.

Ad oggi, la band non ha annullato altre date oltre a quella prevista domani. Il prossimo show della band è fissato per il 28 luglio a Cincinnati, in Ohio. Non è ancora stato annunciato se quello spettacolo sarà rinviato sempre per la notizia di un membro positivo al COVID-19 all’interno dell’organizzazione o se verrà confermato.

Intanto, i fan italiani dei Foo Fighters dovranno aspettare il 2022 per poter vedere la band esibirsi. Il 12 giugno, infatti, il gruppo è atteso al Forum di Assago con la data del loro tour.