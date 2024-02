Fiorella Mannoia si è brevemente collegata con “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, poco prima delle prove generali prima della diretta di domani sera, 6 febbraio 2024, su Rai 1.

“Sto andando proprio adesso. Abbiamo fatto una prova a Roma, una qui la settimana scorsa e ora generale” ha raccontato la cantautrice, poco più di 24 ore dall’inizio vero e proprio del Festival.

“Le mie sensazioni sono sempre le stesse, stai nella centrifuga. Salire sul palco è sempre il momento più emozionante” ammette, ai microfoni dell’inviata.

Fiorella Mannoia porterà sul palco del Teatro Ariston Mariposa, un pezzo diverso dalla sua ultima partecipazione con “Che sia benedetta”, arrivata al secondo posto nella classifica finale dietro al tormentone di Francesco Gabbani, “Occidentali’s Karma”.

“Lo vedo come un manifesto femminile, spero lo diventi, ha una musica gioiosa. Vedremo…”

E alla notizia delle previsioni di un podio tutto al femminile, stilato prima delle esibizioni e delle canzoni, sottolinea la gioia in caso si avverasse:

“Mi farebbe piacere, ne sarei contenta”

Fiorella Mannoia a Sanremo

La prima partecipazione di Fiorella Mannoia risale al Festival di Sanremo del 1981 dove si presentò con “Caffè Nero Bollente” posizionandosi all’11° posto. Una prima svolta per la carriera di Fiorella arriva con il Festival di Sanremo del 1984 dove la sua notorietà esplose grazie a Come si cambia (nonostante un 14° posto), replicò nel 1987 con uno dei brani suoi più rappresentativi Quello che le donne non dicono (8° posto) brano scritto per lei da Enrico Ruggeri e che vinse il premio della critica.

Tornò poi nel 1988 per Le notti di Maggio – scritta da Ivano Fossati – si conquistò il 10° posto e bissò il Premio della critica. Per rivederla sul palco dell’Ariston si attese 12 anni, e nel 2000 tornò da ospite. Nel 2014 duettò con Frankie-Hi Nrg nella serata dei duetti

La sua ultima partecipazione in gara risale a sei anni fa con Che sia benedetta sfiorando la vittoria, ma conquistando il miglior piazzamento (2° posto).