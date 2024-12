Stasera, 18 dicembre 2024, Fiorella Mannoia è in concerto al Teatro Municipale Giuseppe Verdi a Salerno con una nuova data del suo tour. Dopo l’incredibile successo delle tappe estive di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, che ha collezionato tutti sold out nelle più belle location d’Italia, l’emozionante tour di Fiorella Mannoia prosegue in autunno nell’atmosfera intima e suggestiva dei teatri con tanti nuovi imperdibili live.

Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, la cantante romana ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature. Non mancherà per la prima volta live il nuovo singolo Disobbedire che anticipa l’album di inediti in uscita il 29 novembre. Il brano è un inno alla libertà che spinge a riflettere sul valore dell’indipendenza e dell’autenticità in un mondo che spesso induce a conformarsi.

La scaletta delle canzoni di Fiorella Mannoia a Salerno, concerto 18 dicembre 2024

Caffè nero bollente

I treni a vapore

Nessuna conseguenza

Io vivrò (senza te) (Lucio Battisti cover)

Come si cambia

Se io fossi un angelo (Lucio Dalla cover)

Giovanna D’Arco

In viaggio

Pescatore (Pierangelo Bertoli cover)

Combattente

Disobbedire

Il peso del coraggio

Margherita (Riccardo Cocciante cover)

Bésame mucho / Quizas quizas quizas

Che sia benedetta

Sally (Vasco Rossi cover)

Mariposa

La storia (Francesco De Gregori cover)

Quello che le donne non dicono

Il cielo d’Irlanda (Massimo Bubola cover)

Biglietti e prezzi del concerto di Fiorella Mannoia a Salerno, 18 dicembre 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia a Salerno. Si parte da 25 euro per il Palco IV Ordine fino a 40 euro per il Palco I Ordine. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Orario, quando inizia il concerto di Fiorella Mannoia a Salerno

Il live di Fiorella Mannoia inizierà alle 21.

Come arrivare al Teatro Verdi a Salerno

In auto:

Da Milano a Salerno:

Prendi l’autostrada A1 in direzione sud.

Prosegui sulla A1 fino a Napoli.

Da Napoli, prendi l’autostrada A3 in direzione sud verso Salerno.

Una volta a Salerno, esci al casello di Salerno Centro.

Segui le indicazioni per il centro città e il Teatro Verdi.

Parcheggio:

Garage Leone: Situato vicino alla Stazione Centrale di Salerno, offre una soluzione comoda e sicura per parcheggiare l’auto. Orario di apertura: da lunedì a sabato dalle 06:00 alle 00:00; domenica e festivi dalle 06:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 00:00.

Con i mezzi pubblici:

Treno:

Dalla Stazione Centrale di Milano, prendi un treno ad alta velocità (Frecciarossa o Italo) per Napoli.

Da Napoli, prendi un treno regionale o intercity per Salerno.

Una volta a Salerno, la stazione ferroviaria è a circa 1,5 km dal Teatro Verdi. Puoi raggiungerlo a piedi in circa 20 minuti o prendere un autobus.

Autobus:

Diverse compagnie offrono servizi di autobus da Milano a Salerno.

Una volta a Salerno, la stazione degli autobus è a circa 1,5 km dal Teatro Verdi. Puoi raggiungerlo a piedi in circa 20 minuti o prendere un autobus.

Autobus urbani:

Le linee di autobus che fermano vicino al Teatro Verdi includono: 1, 4, 40, 43 e SITA