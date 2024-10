Disobbedire è il nuovo singolo di Fiorella Mannoia, scritto dalla stessa cantante, pubblicato il 27 settembre 2024. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ecco il testo di “Disobbedire” di Fiorella Mannoia.

Non ho mai seguito regole di viaggio

Diverse dal mio intimo sentire

Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio

Anche quando diventa più sottile

E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi

E se qualche volta forse mi è successo

Ne sono uscita con l’onore delle armi

E ho imparato che potevo anche sbagliarmi

Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare

Non mi adeguo facilmente

Non sono merce da comprare

Da rivendеre o da usare

Perché io non sono stata mai capacе

Di obbedire a qualche cosa che non sento

Stare zitta davanti a chi non mi piace

O non manifestare ogni volta il mio dissenso

E lo so, me lo impedisce la coscienza

E la libertà che ancora grida dentro

Ché all’ipocrisia continuo a preferire

Il diritto di disobbedire

Ho già fatto l’esperienza di aspettare

E anche quella di cucire compromessi

Ma è la mia di indipendenza che, alla fine, dopotutto

Ne ha pagato conseguenze ed interessi

Ma se mi conosci bene, sai davvero come amarmi

Senza chiedermi un banale cambiamento

Ché la vita sa tornare sui suoi passi

E riprendersi anche tutto in un momento

Perché io non sono stata mai capace

Di obbedire a qualche cosa che non sento

Stare zitta davanti a chi non mi piace

O non manifestare anche solo col silenzio

E lo so, me lo impedisce la coscienza

E la libertà che ancora grida dentro

Ché ad ipocrisia continuo a preferire

Il diritto di disobbedire

Disobbedire

Perché io non sono stata mai capace

Di obbedire a qualche cosa che non sento

Stare zitta davanti a chi non mi piace

O non manifestare ogni volta il mio dissenso

E lo so, me lo impedisce la coscienza

E la libertà che ancora grida dentro

Ché all’ipocrisia continuo a preferire

Il diritto di disobbedire

Il diritto di disobbedire

Disobbedire