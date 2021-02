Finché le stelle non brillano è il singolo di B3N (ex Benji & Fede) tratto dall’album California. Era stato proprio lui ad annunciare, poco tempo fa, la pubblicazione del suo primo lavoro solista, con un lungo messaggio sui social:

E dopo tutto questo tempo sei ancora qui e credi in questo sogno, ti dico GRAZIE, grazie dal profondo del mio cuore.

Due anni fa ho iniziato a lavorare a questo disco e ho capito subito che sarebbe stato “diverso”. Ero nel periodo più buio della mia vita, lo stress mi aveva consumato fino a rubarmi il sorriso: ricordo ancora la FOLLIA di un Tour sul palco con la faccia completamente assente, lo sguardo spento, perso tra migliaia di persone che urlavano il mio nome invano. MERITAVATE DI PIÙ e vi ho deluso. Ma ancora prima di voi, ho deluso e TRADITO me stesso, ogni principio e ogni valore che ho sempre difeso. Poi la musica mi ha salvato. Ho scritto decine e decine di canzoni, una dietro l’altra, alcune follemente incazzate, altre tristi, ho pianto ogni lacrima che avevo in corpo e vomitato tutti i miei sentimenti. Un passo alla volta è tornato a splendere il sole: ho messo in pausa ogni lavoro e rinunciato a soldi e contratti solo per poter riprendere in mano la mia vita. Ho dedicato tutte le mie energie a GUARIRE da questa depressione, curando la mia mente e il mio corpo per tornare il Benjamin che conoscete. Quel ragazzo ora è fiorito e ha finito ciò che aveva iniziato. Il mio album è pronto, tra pochi giorni vi dirò tutto. Ci divertiremo tanto.

With love,

#B3N

Potete vedere il video della canzone (girato a Milano, in corso Buenos Aires) cliccando qui. A seguire il testo del brano. Il pezzo è una dedica d’amore alla propria metà, con l’invito a rimanere insieme fino a quando le stelle non brillano.

[Strofa 1]

Quando le luci si spengono

Nei locali non si balla più

E le stelle non brillano

Per le strade di Hollywood

Mi torni in mente tu

Con i tuoi modi di fare

E i tuoi modi di essere

Dai rimani qui con me

Rimani qui con me

Finché le stelle non brillano

Cammino su una strada

Così poco trafficata che

Sono solo io e la tua distanza

A farmi compagnia

Ho un sasso nella scarpa

Ho un dollaro di carta

E qualche stupida domanda

[Bridge]

E dentro una canzone

Ci ho messo cosa sei per me

La puoi ascoltare quando vuoi

Ad un concerto se vorrai

Potrai guardarmi in faccia

Fare la scelta giusta

Tornare a ridere insieme di ogni mia incertezza

[Ritornello]

Quando le luci si spengono

Nei locali non si balla più

E le stelle non brillano

Per le strade di Hollywood

Mi torni in mente tu

Con i tuoi modi di fare

E i tuoi modi di essere

Dai rimani qui con me

Rimani qui con me

Finché le stelle non brillano

[Strofa 2]

Camminando sopra questa strada

A mille chilometri da casa

Conto i passi della tua distanza

E ogni tuo sorriso che mi manca

Quando sorridi, quando sorridi

Si riempiono le strade di questa città

Siamo lati opposti della stessa stanza

E nella mia testa solita domanda

[Ritornello]

Quando le luci si spengono

Nei locali non si balla più

E le stelle non brillano

Per le strade di Hollywood

Mi torni in mente tu

Con i tuoi modi di fare

E i tuoi modi di essere

Dai rimani qui con me

Rimani qui con me

Sì, rimani qui con me

Rimani qui con me

Finché le stelle non brillano