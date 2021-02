California è il titolo del primo album solista di Benjamin Mascolo, ex membro del duo pop italiano, Benji & Fede. I due amici hanno deciso di prendersi una pausa e di inseguire rispettive carriere indipendenti. E così, dopo il concerto d’addio previsto all’Arena di Verona nel 2020 e saltato a causa del Covid, ecco arrivare il debutto di Ben. Sarà questo, infatti, il nome per il suo percorso da solista, come visibile sulla cover del disco in apertura post.

Ben anticipa anche che questo è solo la prima parte del suo vero e proprio esordio:

La prima metà di un album a due anime ⚡️

Ecco la copertina del suo progetto che racchiude 6 tracce:

1. Los Angeles

2. Finché le stelle non brillano

3. Marilyn Monroe

4. California

5. Sara lo sa

6. Ricomincio

Il disco, come anticipato, sarà disponibile in download e streaming dal prossimo 26 e febbraio e verrà anticipato da un singolo nelle prossime settimane.

Pochi giorni fa, Ben aveva condiviso, sempre su Instagram, un messaggio per i fan, nel quale raccontava un difficile periodo della sua vita e si scusa con il suo pubblico (ringraziandolo):