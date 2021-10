Mancava poco prima della sua programmata esibizione al festival musicale Rolling Loud a New York ma su quel palco, Fetty Wap non è salito. Il rapper, infatti, è stato arrestato con l’accusa di contrabbando di droga. Avrebbe partecipato a un piano per contrabbandare grandi quantità di eroina, fentanyl e altre droghe dalla costa occidentale all’area di New York.

Nell’atto atto d’accusa depositato e reso pubblico nella giornata di ieri, le autorità hanno affermato che il rapper, il cui vero nome è Willie Junior Maxwell II, avrebbe cospirato con altre cinque persone, tra cui un agente di correzione del New Jersey, per distribuire più di 100 kg di cocaina , eroina, fentanil e crack da giugno 2019 a giugno 2020.

La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato stampa. Il gruppo avrebbe acquistato la droga sulla costa occidentale e utilizzato il servizio postale degli Stati Uniti e veicoli con scompartimenti nascosti per trasportare la droga in tutto il paese, prima di distribuirla ai rivenditori che li hanno poi venduti a Long Island e nel New Jersey.

L’assistente del capo dell’FBI Michael Driscoll ha dichiarato:

“Il fatto che abbiamo arrestato un artista rap in cima alle classifiche e un agente di correzione come parte della cospirazione dimostra quanto sia diventato vile il traffico di droga”

Ovviamente Fetty Wap si è dichiarato non colpevole di un’accusa di cospirazione per la distribuzione e il possesso di sostanze, e un pubblico ministero ha affermato che un potenziale patteggiamento era in discussione.

Poche e laconiche le parole dell’avvocato del rapper

“Preghiamo che questo sia tutto un grande malinteso”, ha detto l’avvocato Navarro W. Gray, in una dichiarazione ottenuta dal Times.

Ha aggiunto che sperava che il suo cliente sarebbe stato rilasciato “così possiamo chiarire le cose il prima possibile”.

A inizio agosto 2021, Fetty Wap aveva subìto il terribile lutto della morte della figlia di 4 anni.