Fendi belt è un brano di Shiva tratto dal suo ultimo disco, Dolce vita.

Poche settimane fa, sempre dal disco di inediti, era stato rilasciata la titletrack, Dolce Vita:

E’ un racconto autobiografico, dove ‘l’artista si racconta, tra passato e presente, senza escludere le mire e i progetti per il futuro (“Stavo a digiuno, ora sono già ricco, Cerco solo di diventare legittimo”). E arriva la rivincita verso un passato non semplice e diversi sacrifici (“Per registrare la mia prima merda, Avevo chiesto i soldi a mia sorella, Ora le regalo una Hermès”).

Anche in Fendi bolt, ci sono racconti, riflessioni e pensieri tra il presente, il mondo che lo circonda, belle ragazze, marche e una vita presente diversa dal passato.

Qui potete vedere il video ufficiale della canzone, a seguire il testo di Fendi belt di Shiva.

[Intro: Shiva]

Muovo bling, suona come bell (Drin)

“Ring” come fanno i cell, lean nella Fendi belt (Fendi)

Come se lo fai a tre

Hell in the cell, ho una città calda dietro di me (Bu, Milano)

Sì, uso internet

Torno con un pezzo trap, chi la fa per vivere (Mon fra’)

Prego non sia più trend

Ne ho troppe da dire, lascio i segni come fan le gang

[Ritornello: Shiva]

Ehi, muovo bling, suona come bell (Drin)

“Ring” come fanno i cell, lean nella Fendi belt (Fendi)

Come se lo fai a trе

Hell in the cell, ho una città calda diеtro di me (Bu, Milano)

Sì, uso internet

Torno con un pezzo trap, chi la fa per vivere (Mon fra’)

Prego non sia più trend

Ne ho troppe da dire, lascio i segni come fan le gang (Gang)

[Strofa 1: Shiva]

Sento freddo pure con Moncler

È senza neve il frè (Mon fra’), non è un Natale a Rio (Rio)

Sulla mia Fendi belt

Lei ha un culo così grande (Fendi) che quasi non ci sto io (Basic)

Siamo in dieci in hotel

Non i film che hai fatto te, sparatorie, Tarantino (Bu, bu)

Se succede qui, è perché (Tu-tu, tu-tu, tu-tu, tu-tu)

A tutto c’è un motivo, oro in bocca e sorrido (Brr-brr)

Il mondo reale è tipo vortice

Per fare la carta trovi il sasso e la forbice (Mon fra’)

La tua lei si sblocca col pollice (Ehi)

È come se il mio amico le mettesse il codice (Santana, Santana)

Tu sei nato ieri in segno Scorpione

Fra’, ti pungi troppo senza fare attenzione (Kick-pow)

I miei amici ruban macchine solo per ridere

I tuoi dicono cazzate, ma per l’attenzione (Brr, brr, brr)

[Ritornello: Shiva & Paky]

Ehi, muovo bling, suona come bell (Drin)

“Ring” come fanno i cell, lean nella Fendi belt (Fendi)

Come se lo fai a tre

Hell in the cell, ho una città calda dietro di me (Bu, Milano)

Sì, uso internet

Torno con un pezzo trap, chi la fa per vivere (Mon fra’)

Prego non sia più trend

Ne ho troppe da dire, lascio i segni come fan le gang (Ah, gang)

[Strofa 2: Paky]

Shiva e Paky come Chief e Fredo (Ah)

Tocco il fondo, dopo tocco il cielo (Ah-ah)

Sto su un’Audi S Line tutto nero, vetri tutti neri

Dietro non ti vedo nemmeno

Ferri in mano, non sono le dita

Facce brutte che non fanno finta (No)

Ho sentito la tua nuova uscita

Fa di nuovo schifo, penso che sia trita e ritrita

Ah-ah, stavo male, poi ho cambiato situa

Sotto i soldi come per la figa

Mi cerca la DIGOS per una perquisa

Sono a Ibiza, pure a Mykonos

Voglion farmi solo perché ho vinto

E fatturo con quello che dico

Parlo di rapine, sì, mai un omicidio (Tu-tu)

Forse è questo che gli dà fastidio, vorrebbero che lo descrivo

Vorrebbero che quando scrivo

Sia un po’ più preciso (Ah)

Si guardano tutti i miei video (Infami)

Per cercare soltanto un motivo, per farmi prima del mio arrivo

‘Sti sbirri mi sanno e mi schifano

Sanno dove vivo, sanno il mio indirizzo

E sanno pure quando piscio (Glory)

[Ritornello: Shiva]

Muovo bling, suona come bell (Drin)

“Ring” come fanno i cell, lean nella Fendi belt (Fendi)

Come se lo fai a tre

Hell in the cell, ho una città calda dietro di me (Bu, Milano)

Sì, uso internet

Torno con un pezzo trap, chi la fa per vivere (Mon fra’)

Prego non sia più trend

Ne ho troppe da dire, lascio i segni come fan le gang (Gang)