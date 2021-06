Dolce vita è un brano di Shiva tratto dall’omonimo album, uscito oggi, 11 giugno 2021. La canzone, in poche ore, è già nei piani alti della classifica dei pezzi musicali di tendenza su YouTube.

E’ un racconto autobiografico, dove ‘l’artista si racconta, tra passato e presente, senza escludere le mire e i progetti per il futuro (“Stavo a digiuno, ora sono già ricco, Cerco solo di diventare legittimo”). E arriva la rivincita verso un passato non semplice e diversi sacrifici (“Per registrare la mia prima merda, Avevo chiesto i soldi a mia sorella, Ora le regalo una Hermès”).

A seguire il testo della canzone, cliccando qui potete ascoltare il singolo di Shiva e vedere il video ufficiale.

[Intro]

Se questo è l’inferno, io non voglio rimanerci

Yeah, yeah-yeah

[Strofa]

Sono Shiva, ‘sto volto non è finto

Sto cercando di scrivere il mio inizio

C’è chi ha fatto danni e chi ha fatto un figlio

Quelle trincee sono più un labirinto

Sto mirando sempre un solo obiettivo

Voglio tutto il fumo e non sono il primo

Stavo a digiuno, ora sono già ricco

Cerco solo di diventare legittimo

Ho salvato i miei prima di farcela

Prima che Dio parlasse alla mia gente

Prima di darci tutta questa scarica

Non volevo una fine da perdente

Le tue pistole fatte di plastica

Ha speso più lei per fare le sue tette

Guarda la mia bitch, è tutta ginnastica

È più veloce a passare la pratica

Quando lo facevo senza avere un nome

Non per fama né per attenzione

Perché fame scorre nel mio sangue

Bene, ho un’ottima circolazione

Prima che nessuno mi credeva

Firmo America con una penna

Milionario dai palazzi a schiera

Sono dentro ogni fottuta antenna

Per registrare la mia prima merda

Avevo chiesto i soldi a mia sorella

Ora le regalo una Hermès

Mille per farla sentire bella

GT viaggia sopra l’asfalto

Il drift lascia il nome segnato

Sul kick fino a perdere fiato

Un click e diventi passato

Mesi su mesi per il risultato

Mi ricordo che papà non c’è stato

Questi parlano e non fanno mai un cazzo

L’odio contagioso non mi ha contagiato

Mentre faccio le date esaurite

I miei fra’ esauriti dietro quelle grate

Per uscire con auto lucidate

Ho dovuto pulire prima le mie entrate

Quasi niente si aggiusta da solo

Per questo sono ancora sopra il bordo

Dentro il back’ lei mi chiama “tesoro”

Grazie al cazzo ho centomila sul collo

Non passo finché tengo controllo

Non lascio la mia unica opzione in mente

Sai che se ho colpi, li sparo

Punto al fatto che li carico sempre

Non è il mio busi

Ci sono le lame dietro quei sorrisi

Tutto ‘sto ghiaccio, solo appariscenza

Dormivo su un materasso per terra prima dei concerti e le hit

Non sai cosa c’era quando tenevo nei denti solo la rivincita

Arriva la boccia, brindiamo all’uscita

Stavo dentro al fango, ho scritto dolce vita