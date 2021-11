Fegato è il brano inedito di Erio presentato durante il quinto live show di X Factor 2021, in onda giovedì 25 novembre. Il cantante fa parte del roster di Manuel Agnelli. Vi terremo aggiornati su audio e testo della canzone non appena disponibile.

“Faccio uno stile di musica un po’ particolare, melodico ma con influenze strampalate nel mezzo. Ho poi cercato di fare musica perché venisse ascoltato anche dagli altri… Non mi definisco artista, sarebbe bello che lo pensasaero gli altri. Ma nessuno ancora me l’ha detto… Mi sento bene, stranito. Non sono più abituato a fare queste cose. Quando il giudice mi ha scelto ero molto contento, mentre camminavo sull’erba verso Manuel, mi dicevo che c’era una buona possibilità di essere mandato a casa. La mia tecnica per sopravvivere era di autoconvincermi che mi avrebbe mandato a casa… Il momento più emozionante nelle selezioni è stata quando ho cantato la canzone dei The Smiths: l’atmosfera, il bel paesaggio che avevano davanti… mi hanno fatto emozionare”

Erio è il nome d’arte scelto da Fabiano Franovich. Ha 35 anni e vive a Livorno. E’ appassionato d’arte, di pittura e musica. Proprio con la pittura ha iniziato ad esprimersi ma poi ha compreso che la sua strada e la sua passione assoluta era legata al canto. Si è presentato ai casting di X Factor 2021 con la cover di “Can’t help falling in love with you” di Elvis Presley. Grazie alla sua performance ha convinto tutti e commosso la giuria. E’ passato alla fase successiva, quella di Bootcamp, in squadra con Manuel Agnelli.

Ha scelto così, in quell’occasione, di presentare il suo primo inedito, Amore vero. Grazie alla esibizione emozionata ed emozionante, il cantante ha poi ottenuto la sedia ed è passato allo step successivo, quello degli Home Visit. I concorrenti, da 5, dovevano passare a 3 per i live show. E il suo giudice, Manuel Agnelli, ha scelto la puntare su di lui, sulla sua emotività e intensità.

