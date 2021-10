Erio è un concorrente di X Factor 2021 nel roster di Manuel Agnelli. Ecco tutte le informazioni sul cantante.

Come riportato dalla scheda di Sky, Erio è il nome d’arte di Fabiano Franovich. Ha 35 anni e vive a Livorno. E’ appassionato d’arte, di pittura e musica. Proprio con la pittura ha iniziato ad esprimersi ma poi ha compreso che la sua strada e la sua passione assoluta era legata al canto. Si è presentato ai casting di X Factor 2021 con la cover di “Can’t help falling in love with you” di Elvis Presley. Grazie alla sua interpretazione ha convinto tutti e commosso la giuria. E’ passato alla fase successiva, quella di Bootcamp, in squadra con Manuel Agnelli.

Proprio in quell0’occasione, Erio ha voluto esprimersi a 360 gradi presentando il suo inedito, Amore vero. Grazie alla performance emozionata ed emozionante, il cantante ha poi ottenuto la sedia ed è passato allo step successivo, quello degli Home Visit. I concorrenti, da 5, dovevano passare a 3 per i live show. E il suo giudice, Manuel Agnelli, ha scelto la puntare su di lui, sulla sua emotività e intensità.

A convincere del tutto Agnelli, è stata la cover di “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want” dei The Smiths.

Nel suo primo Vlog, il cantante si è raccontato: “Faccio uno stile di musica un po’ particolare, melodico ma con influenze strampalate nel mezzo”. Ha iniziato a fare musica da piccolo, giocando.