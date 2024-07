“Sono tipo Dj Khaled quando dice “another one” ma con le emorragie in interno”. Questa la frase pubblicata sulle Instagram Stories qualche ora fa da Fedez. Il rapper si è fatto immortalare mentre è in ospedale con una mano a coprirsi gli occhi e l’altra a fare il segno della V. Poco dopo un’altra immagine, con versi di una canzone scritta precedentemente al suo ricovero (“Pensare che l’ho scritta ieri notte”).

“Sbagli se pensi che non ho mai amato, Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato, I buchi allo stomaco che mi sono fatto, Per tutte lo schifo che ho accumulato”

Poi successivamente, il ringraziamento per i medici che si sono presi cura di lui.

“Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”.

Immagini che non possono non riportare alla mente quel settembre 2023 quando il cantante venne ricoverato d’urgenza in ospedale, a causa di due ulcere. Ai tempi, Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano, aveva ricordato al Corriere che al cantante «venne asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, un intervento importante. Quel che gli è capitato giovedì è un evento relativamente raro, un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”

Fu poi lo stesso Fedez a comunicare con i fan con un messaggio social:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”

Ai tempi Chiara Ferragni era corsa da Parigi, in aereo, per correre dal marito, non appena saputo delle sue condizioni di salute.