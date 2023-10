Le condizioni di salute di Fedez sono al centro degli aggiornamenti e delle ultime notizie di queste giornate. Il cantante è attualmente ricoverato al Fatebenefratelli, a Milano. Secondo quanto raccontato dal Corriere, sono attualmente escluse le dimissioni dell’artista dall’ospedale.

Fedez, secondo le indiscrezioni emerse, avrebbe avuto una nuova perdita di sangue ed è stata necessaria un’altra trasfusione, dopo il ritorno in sala operatori per la sutura.

Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano, aveva ricordato al Corriere che al cantante «venne asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, un intervento importante. Quel che gli è capitato giovedì è un evento relativamente raro, un’ulcerazione che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato”

Fedez, il ricovero a causa di due ulcere

Venerdì scorso la notizia del ricovero improvviso di Fedez aveva allarmato. La moglie Chiara Ferragni ha preso un volo da Parigi proprio per via dell’emergenza di salute del marito. Successivamente è stato lo stesso cantante a rivelare quanto accaduto, con un post sui social.

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”

Proprio per via di questa presunta nuova perdita di sangue e trasfusione, il cantante è ancora ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli. Le condizioni di salute del cantante devono essere monitorate nelle prossime ore.

Fedez è balzato nuovamente tra i trend topic di Twitter, proprio per questioni di salute e, nelle scorse ore, per via dell’esclusione -come ospite- dal programma “Belve” di Francesca Fagnani, come rivelato in anteprima dai colleghi di TvBlog.it.