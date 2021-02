Non c’è nessun nuovo album in uscita per Fedez in occasione della sua partecipazione a Sanremo 2021. E’ stato lo stesso rapper a sottolinearlo durante la conferenza stampa di questa mattina, per parlare della loro presenza al Festival con il brano “Chiamami per nome”.

Dopo Cigno Nero e Magnifico, i due tornano insieme per un duetto, sul palco del Teatro Ariston. E, in questo caso, per Fedez è un vero e proprio debutto che racconta così, sottolineando -appunto- l’assenza di un progetto parallelo:

“E’ stata una boccata d’ossigeno in un momento dove la routine era pesante, una ventata di freschezza. Primo Sanremo per me, ansia, ma con voglia di vivermi questa esperienza come tale. Nessun progetto discografico imminente, appena finito Sanremo”

Questo non significa che non sia al lavoro su brani inediti, nonostante non sia in programma un disco.