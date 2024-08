Fedez ha accusato un malore durante un volo aereo ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi.

Il rapper milanese, che in questo periodo si sta esibendo nelle varie manifestazioni musicali estive insieme ad Emis Killa con il loro singolo Sexy Shop, avrebbe dovuto esibirsi ieri sera al Praja di Gallipoli.

Sui profili ufficiali social del rapper, è stata condivisa una nota attraverso la quale sono stati svelati i motivi che hanno portato Fedez a non essere presente al noto locale:

Purtroppo durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente. Lo staff