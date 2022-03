Dopo i successi ottenuti la scorsa estate con la collaborazione con Annalisa per il singolo Movimento Lento, uno dei tormentoni dell’estate 2021 certificato doppio Disco di Platino, e dopo il singolo Non è mai troppo tardi, certificato Disco di Platino, Federico Rossi torna con un nuovo singolo.

Il brano, prodotto da Michele Canova, si intitola Ti Penso Spesso ed è disponibile da oggi, 25 marzo, negli store digitali e sulle piattaforme streaming.

Federico Rossi, Ti Penso Spesso: significato canzone

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Federico Rossi, il testo di Ti Penso Spesso parla “di un rapporto che diventa un ricordo che bussa in maniera assillante nelle vite dei protagonisti” della canzone, distanti ma “inevitabilmente collegati da un filo invisibile”.

Con questa canzone, il cantante modenese ha voluto raccontare “una relazione vissuta al massimo e consumata tanto da rimanerne folgorati”, “fino a quando succede qualcosa che fa mettere tutto in discussione” e “ci troviamo soli davanti ad un castello di sabbia sgretolato”.

Federico Rossi, Ti Penso Spesso: ascolta la canzone

Federico Rossi, Ti Penso Spesso: testo

Ti penso spesso

E sono in strada per venire

A dirti quanto ci sto male

Quando siamo tristi

E drogala la notte

Per non annoiarci

E smettila di scrivere mi manchi.

Ti sembro freddo ormai da un po’

Che è un paradosso per uno così

Che vado a fuoco e vomito

Se penso di deluderti

Ricordi le ultime volte insieme

Non credo non eri mai lì con me

Stanotte voglio rifarlo bene anche se non conviene.

Ti penso spesso

E sono in strada per venire

A dirti quanto ci sto male

Quando siamo tristi

E drogala la notte

Per non annoiarci

E smettila di scrivere mi manchi.

Cosa rimane di me

Se stanotte mi lasci ancora

Cosa rimane di te

Una stanza ed un film su Roma

Un bacio sulla fronte e

All’improvviso un bicchiere che si rompe e

Un gran casino per altre cento volte noi

In paradiso cento volte noi

Ma non mi fido

Sono ridicolo.

Che dentro hai guerre già lo so

Sono al riparo lo vedo da qui

Volano in aria dei proiettili

Anche se.

Ti penso spesso

E sono in strada per venire

A dirti quanto ci sto male

Quando siamo tristi

E drogala la notte

Per non annoiarci

E smettila di scrivere mi manchi.

Cosa rimane di me

Se stanotte mi lasci ancora

Cosa rimane di te

Una stanza ed un film su Roma

Un bacio sulla fronte e

All’improvviso un bicchiere che si rompe e

Un gran casino per altre cento volte noi

In paradiso cento volte noi

Ma non mi fido.

E allora va bene

Facciamoci male

Tanto mi hai già messo KO

Tanto mi hai già messo KO.

Cosa rimane di me

Se stanotte mi lasci ancora

Cosa rimane di te

Una stanza ed un film su Roma

Un bacio sulla fronte e

All’improvviso un bicchiere che si rompe e

Un gran casino per altre cento volte noi

In paradiso cento volte noi

Ma non fido

Sono ridicolo.