Per la prima volta nella sua storia, il Teatro Municipale di Piacenza ha ospitato Der fliegende Holländer di Richard Wagner: un debutto assoluto per il teatro emiliano, arrivato con la recita dell’8 novembre 2026 e una seconda data prevista per il 20 novembre 2026, nell’ambito di una coproduzione con il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena. L’olandese volante a Piacenza non è quindi un appuntamento di routine: è un evento che segna un prima e un dopo nella programmazione wagneriana del municipale piacentino.

Un debutto storico per il Teatro Municipale

Che Der fliegende Holländer non fosse mai stato allestito al Teatro Municipale di Piacenza è un dato che colpisce, considerando la lunga tradizione operistica del teatro e la centralità di Wagner nel repertorio del secondo Ottocento. La direttrice Cristina Ferrari, che guida il Municipale, ha dunque scelto di colmare questa lacuna con una produzione costruita in collaborazione con Modena, distribuendo risorse e rischi tra due istituzioni del circuito lirico emiliano-romagnolo. La formula della coproduzione è ormai consolidata nell’industria operistica italiana, ma qui assume un peso specifico: si tratta di portare in scena per la prima volta un titolo wagneriano in un teatro che non aveva mai affrontato questo repertorio nella sua storia documentata.

La scelta di Der fliegende Holländer — composto da Wagner tra il 1840 e il 1841 e andato in scena per la prima volta a Dresda nel 1843 — non è casuale. È il titolo in cui Wagner comincia a costruire il suo linguaggio drammaturgico personale, lontano dall’opera italiana e francese coeva, ma ancora accessibile a un pubblico non specializzato. Per un teatro che affronta Wagner per la prima volta, è probabilmente la scelta più equilibrata del catalogo.

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La regia e i costumi di Matteo Mazzoni

La messa in scena è firmata da Matteo Mazzoni, che ha curato anche i costumi. La doppia responsabilità — regia e costume — indica una visione unitaria dell’allestimento, dove l’identità visiva dei personaggi è pensata in coerenza con la drammaturgia scenica complessiva. Non si tratta di una scelta rara nel teatro d’opera contemporaneo, ma richiede una padronanza del linguaggio scenico che va ben oltre la sola gestione degli spazi.

Il video design è affidato a Luca Attilii, la cui presenza in produzione segnala un approccio che integra le tecnologie visive nella costruzione dell’ambiente scenico. In un’opera come Der fliegende Holländer, dove la dimensione del mare, della tempesta e del soprannaturale è strutturalmente centrale, il video design può diventare uno strumento narrativo fondamentale — o un elemento decorativo, a seconda delle scelte registiche. Quello che è certo, dai dati disponibili, è che Attilii ha collaborato con Mazzoni in questa produzione piacentina.

L’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza completano il quadro delle forze in campo. La Toscanini è una delle orchestre più attive nel panorama lirico-sinfonico dell’Emilia-Romagna, con una presenza regolare nei teatri del circuito regionale.

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Perché l’Olandese volante a Piacenza è un segnale interessante per il circuito lirico italiano

Al di là del valore artistico della singola produzione, la presenza dell’olandese volante a Piacenza dice qualcosa di più ampio sul funzionamento del sistema lirico italiano. I teatri di tradizione — categoria in cui rientra il Municipale piacentino — lavorano sempre più spesso attraverso coproduzioni che consentono di ammortizzare i costi di allestimento su più repliche e più sedi. Il modello Piacenza-Modena è esattamente questo: due teatri che condividono una produzione nuova, portando Wagner in due città che appartengono alla stessa area geografica e culturale.

Questo tipo di collaborazione permette anche di programmare titoli che, da soli, un singolo teatro faticherebbe a sostenere economicamente. Wagner richiede orchestre numerose, cantanti con voci di peso specifico elevato e allestimenti scenici spesso complessi. Distribuire questi costi su più istituzioni è la risposta pratica che il sistema ha trovato per mantenere vivo un repertorio esigente.

La prima assoluta piacentina di Der fliegende Holländer — con la recita delle 15:30 dell’8 novembre 2026 e il secondo appuntamento del 20 novembre — si inserisce in questo quadro. Non è solo un fatto artistico: è anche un segnale di come i teatri emiliani stiano cercando di espandere il proprio repertorio wagneriano senza rinunciare alla sostenibilità produttiva. Per chi segue l’opera italiana non solo dal punto di vista del palcoscenico, ma anche da quello dell’industria culturale, è un caso da osservare con attenzione. Ulteriori informazioni sulla produzione sono disponibili sul sito ufficiale dei Teatri di Piacenza.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.