Fastlife 4, il mixtape di Gué Pequeno e Dj Harsh, è un successo evidente sotto gli occhi di tutti in soli 7 giorni. Il disco, infatti, uscito una settimana fa, si è conquistato immediatamente il vertice della classifica Fimi degli album più venduti. E non solo, perché i brani presenti hanno dominato anche la chart dei singoli. Diamo insieme un’occhiata alla situazione della chart.

Se tra gli album è al primo posto (davanti a Madame alla 2 con Voce, i Maneskin alla 3 con Teatro d’Ira e a Max Gazzè con il suo nuovo lavoro ‘La matematica dei rami’) quello che ancora di più certifica il grande riscontro da parte del pubblico dell’ultimo progetto del rapper, è palese nella classifica dei singoli più venduti.

Tra i brani, infatti, dopo i due grandi successi sanremesi di Musica Leggerissima (Colapesce e DiMartino) e Voce di Madame, alla 3 troviamo ‘Smith & Wesson Freestyle’ in collaborazione con Marracash. Scendendo alla 6, ecco poi ‘Lifestyle‘ e alla 7 ‘Alex’ con Lazza e Salmo.

Alla numero 10 ancora un’altra traccia, ‘Champagne 4 the pain’ (con i featuring di Gemitaiz e Noyz Narcos). Alla 13 è poi la volta di ‘Wagyu’ con Night Skinny.

Tre gradini sotto spicca ‘Italian hustler’ con Rasty Kilo. Alla 18 ‘Marco da Tropoja’ con Vettosi e alla 19 ‘Babyma’ con Mv Killa.

Pensate che sia finito qua? Vi sbagliate…

Scendiamo ancora e alle 23 ecco ‘Denim Giapp0’ con Luchè e alla 24 ‘Co$yMoney’. Alla 28 ecco ‘Fast life’ con North of Loreto e alla 46 ‘Disclaimer’

Dodici tracce di Fastlife 4 di Gué Pequeno e Dj Harsh in classifica tra i singoli più venduti e l’album in vetta alla classifica Fimi. In pochi giorni, in una sola settimana, il nuovo progetto del rapper ha brillato senza alcun dubbio.

Il primo volume del progetto Fastlife ha visto la luce nel 2006. Poi nel 2009 il secondo capitolo e nel 2012 il terzo volume. Fino al 2021, con Fastlife 4.