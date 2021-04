Lifestyle è il nuovo singolo di Guè Pequeno & DJ Harsh tratto dal mixtape Fastlife 4.

E’ un dialogo tra Gué e DJ Harsh, sugli stili di vita, tra eccessi, ragazze e predominio del settore musicale (“Il rap è casa mia, tu levati, ti do lo sfratto, Faccio mosse sopra la scacchiera, Seicento cavalli con targa straniera, li tengo per la criniera”).

Sono passati dieci anni dall’ultimo capitolo di questa saga discografica e oggi è stato reso disponibile l’album che contiene ben 14 tracce.

Numerose le collaborazioni presenti nel progetto. Tra queste citiamo Lazza, Salmo, Marracash, Luche e North of Loreto.

Qui sotto potete ascoltare il brano, a seguire il testo della canzone Lifestyle.

Guè Pequeno & DJ Harsh, Lifestyle, Testo

[Intro]

Yeah, madreperla

[Ritornello 1]

Il mio lifestyle è Guè Danko, è un romanzo

Sono all’ultimo piano sperperando

Il tuo lifestyle ha del fake, è bugiardo

Io su di te faccio come “Commando” (Ah)

Il mio lifestyle è Guè Danko, è un romanzo

Sono all’ultimo piano sperperando (Oh)

Il tuo lifestyle ha del fake, è bugiardo (Fake)

Io su di te faccio come “Commando”

[Strofa 1]

Ho cocaine come Eric Clapton (Ah), con i don mangio udon

Ti svegli ricucito dentro una vasca di ghiaccio

E sull’iPhone guardi tr0ie, io solo Chrono24 (Uoh)

Il rap è casa mia, tu levati, ti do lo sfratto

Faccio mosse sopra la scacchiera

Seicento cavalli con targa straniera, li tengo per la criniera

Rapper, sudi freddo come sе sei sul mezzo (Oh, oh, oh)

Col pezzo, ti fеrmano, patente più libretto

Solo seghe, sognano la vita di altri (Ah-ah)

Dopo la caccia alle streghe, sì, sperano di incastrarti

Questa bitch non mi influenza (Ma va), se fa beneficenza sui social

Spero che scivola quando esce dalla doccia

[Ritornello 2]

Il mio lifestyle, Rodman bianco, un romanzo

Sono all’ultimo piano sperperando (Uoh)

Il tuo lifestyle ha del fake, è bugiardo (Fake)

Io su di te faccio come “Commando” (Brrah)

[Strofa 2]

Fratellino, mi sembra che se apri il pacco

Non sia tutta farina del tuo sacco (Ahahah)

La tua tipa con due occhi da cerbiatto

La chiameremo Bambi perché, fra’, è sempre sul piatto (Uoh)

Potrei insegnarti a vivere se mi pagassi

Ma se apri i tuoi DM, c’hai solo foto di cazzi (Damn)

Ti autochiami i paparazzi, muori se finisci gli outfit (Muori)

Passo con la più fregna mentre vendi gioielli al banco dei pegni

Ancora oggi per il flow sempre in orario (Sempre)

Perché ho dodici orologi, VVS ed un rosario (Uoh)

Sei dentro un videogioco, io non lascio, io raddoppio (Seh)

Spero che mio fratello venga assolto (Peace)

[Ritornello 2]

Il mio lifestyle, Rodman bianco, un romanzo

Sono all’ultimo piano sperperando

Il tuo lifestyle ha del fake, è bugiardo

Io su di te faccio come “Commando” (Pow-pow-pow-pow), yeah

[Outro]

Brother, you’re the big homie from Italy, you’re the big brother, you get me?

Man—, man’s got mad love and respect for you. Like, you’re a real brother, you’re a real guy.

I’ve been with you and I’ve spent some time with you, uhm, but bro, I think this one’s gonna be a big record, bro.

And obviously, I fuck with you deep out of respect because you’re a—, you’re a G.​