Diodato sarà ospite della prima semifinale dell’Eurovision 2022, in onda questa sera, in diretta su Rai 1 dalle 21. Per l’occasione, il cantante interpreterà “Fai rumore”, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2020. Quell’anno, di diritto, Diodato avrebbe dovuto rappresentare l’Italia durante il concorso musicale ma l’arrivo del Covid-19 nel mondo, cancellò quell’edizione. Fu un’occasione persa per l’artista che, stasera, merita di esibirsi e interpretare la ballad come giusta “ricompensa” visto il grande potenziale del pezzo.

La canzone fu scritta da Diodato insieme ad Edwyn Roberts ed è un chiaro e palese invito a far sentire la propria umanità. E’ questo il senso del rumore pregato e domandato a gran voce dall’artista. Bisogna far sentire la propria voce in un silenzio innaturale. Involontariamente, il brano è diventato anche uno dei pezzi simbolo di speranza, cantato e ascoltato proprio durante i mesi di silenzio e vuoto legati alla pandemia.

In Italia, Fai rumore di Diodato è arrivato al primo posto della classifica Fimi dei brani più venduti.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Fai rumore”.

Sai che cosa penso

Che non dovrei pensare

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima

Forse è questo temporale

Che mi porta da te

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore, sì

Ché non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te

E me ne vado in giro senza parlare

Senza un posto a cui arrivare

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare

Che mi ritrovo negli stessi posti

Proprio quei posti che dovevo evitare

E faccio finta di non ricordare

E faccio finta di dimenticare

Ma capisco che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui

E non lo so se mi fa bene

Se il tuo rumore mi conviene

Ma fai rumore sì

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te

Ma fai rumore sì

Ché non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai