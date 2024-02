Diodato in concerto nei teatri, tour 2024, date e città: tutte le informazioni sui biglietti, prevendita, quando iniziano i live del cantautore, in gara a Sanremo con “Ti muovi”

In gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ti muovi”, Diodato annuncia un tour che si terrà questo autunno nei più prestigiosi teatri italiani: 16 imperdibili appuntamenti live porteranno il cantautore nuovamente on stage per un viaggio musicale introspettivo e intenso. Una nuova serie di date live che segue una tournée nei principali festival italiani nell’estate 2023 e dei live internazionali in Europa, in America e in Cina. Tutti i più grandi successi del cantautore in un concerto attesissimo dai fan.

Il tour 2024 di Diodato

Cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, Diodato torna nel 2024 al Festival di Sanremo con “Ti muovi”, portando sul palco dell’Ariston tutta la sua cifra stilistica, energica, elegante e unica. Il brano uscirà su tutte le piattaforme digitali nella note di mercoledì 7 febbraio e sarà accompagnato dal videoclip ufficiale, una rappresentazione del legame indissolubile tra l’emozione e il movimento interiore, che si riflettono anche all’esterno.

In occasione dell’annuncio del tour di Diodato nei teatri, il cantautore è pronto per un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live. Il palco è da sempre per il cantautore un porto sicuro ed è proprio lì che finalmente si libera l’energia di ogni brano, creando una connessione unica con il pubblico in un momento di condivisione. È per questo che il cantautore ha annunciato che questa primavera pubblicherà un album realizzato attraverso il processo inverso, che si distingue dal metodo classico: Diodato, infatti, ha scelto di registrare in studio un disco che coglie e cristallizza le emozioni dei live e tutta l’energia che ha vissuto sui palchi di tutta Italia negli ultimi anni, donando nuova vita al suo repertorio.

28/09/2024 – Grosseto – Teatro Moderno (Data Zero), Ore 21:00

01/10/2024 – Bari – Teatro Petruzzelli – Ore 21:00

05/20/2024 – Mestre (Ve) – Teatro Toniolo – Ore 21:00

06/10/2024 – Milano – Teatro Arcimboldi – Ore 21:00

09/10/2024 – Roma – Auditorium Parco Della Musica – Ore 21:00

11/10/2024 – Napoli – Teatro Augusteo – Ore 21:00

18/10/2024 – Civitanova Marche (Mc) – Teatro Rossini – Ore 21:00

19/10/2024 – Pescara – Teatro Massimo – Ore 21:00

23/10/2024 – Palermo – Teatro Golden – Ore 21:00

24/10/2024 – Catania – Teatro Metropolitan – Ore 21:00

26/10/2024 – Rende (Cs) – Teatro Garden – Ore 21:00

29/10/2024 – Firenze – Teatro Verdi – Ore 21:00

30/10/2024 – Bologna – Europauditorium – Ore 21:00

14/11/2024 – Torino – Teatro Colosseo – Ore 21:00

16/11/ 2024 – Mantova – Teatro Sociale – Ore 21:00

17/11/2024 – Trento – Auditorium Santa Chiara – Ore 21:00

Informazioni sui biglietti

Biglietti disponibili da martedì 6 febbraio alle ore 16:00 nei circuiti di prevendita abituali.

