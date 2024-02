Chi sono i ballerini di Diodato a Sanremo 2024?

Nomi ed Instagram dei ballerini che Diodato ha voluto sul palco del Festival di Sanremo 2024 per l’esibizione di Ti muovi: ecco chi sono

Per stupire i telespettatori da casa ed il pubblico dell’Ariston, Diodato, nel corso della prima puntata del ‘Festival di Sanremo 2024’, si è fatto accompagnare, sul palco, a metà esibizione, da un gruppo di ballerini che hanno danzato, scalzi, sulle note di ‘Ti muovi‘, il brano che segna il ritorno alla kermesse festivaliera dopo la vittoria del 2021 con ‘Fai Rumore’.

Grande curiosità e interesse, sui social, ha destato la performance tanto da volere conoscere i nomi dei coreografi e dei danzatori che hanno preso parte anche al video ufficiale del pezzo in cui si racconta di quando pensiamo di aver superato particolari momenti della nostra vita ma, in realtà, non è così e ci accorgiamo di qualcosa che ancora alberga, si anima e si agita dentro di noi.

“Avete già visto il video di Ti muovi?

Lo so, dovevo fare il ballerino.

Grazie a @irmadipaola, @giotesti, @luca_ciuti, @filippo_ferraresi1, @verdianavitti e tutta @cascaveloriginal, a @carosellorecords e @edizionicurcimusicpublishing.

Grazie al corpo di ballo, ad @arthurcadre e a tutto il cast danzante.

Un ringraziamento speciale a @rodrigoderasmo, @fabiorondanini, @canesullaluna e il nostro super special guest @filippotimi.

Grazie a @carlottaborgogna e @zegnaofficial.

Grazie @emily.tauro, @erika.olivieri, @claudiofrancescoongaro @giacomocitro, @ale_my_way e tutti quelli che con il proprio lavoro hanno reso possibile questa impresa”

Nomi, cognomi ed Instagram dei ballerini di Diodato a Sanremo 2024

Dai crediti della clip musicale, si legge che la coreografa è Irma Di Paola (già volto noto di ‘Amici’ in qualità di giudice esterna)

e l’assistente coreografo, invece, è Francesco Cariello.

Il cast principale è composto da Fabio Albanesi, Arthur Cadre, Francesco Cariello, Antonio Diodato, Giulia Federico, Federica Lardo, Silvia Martiradonna, Maikel Pons, Gabriele Virgilio, Lucrezia Stopponi, Rodrigo D’Erasmo, Giulia Di Veroli, Nicola Pressi, Fabio Rondanini and Filippo Timi.

Il cast aggiuntivo comprende Federica Amore, Nicolo Arnesano, Francesca Belli, Giustina Bevilacqua, Carolina Binda, Lucrezia Brancati, Ilaria Di Mella, Francesco Grasso, Emanuele Lico, Andrea Longo, Irene Luciano, Eleonora Pedini, Elena Pellegrino, Alessio Petrolati, Andrea Raqua, Marika Scialacqua, Eleonora Segato, Gaia Sforza, Marta Tincani and Cosimo Zingaropoli.

Ieri, Diodato, è risultato quarto nella classifica generale, della votazione data dalla stampa, dietro ad Annalisa, Angelina Mango e la trionfatrice Loredana Bertè. Vincerà Sanremo 2024?