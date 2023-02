Evviva!, il nuovo album di inediti di Gianni Morandi è già in pre-ordine

Fresco dell’enorme successo di Sanremo 2023 e pronto a tornare in tour nei palasport d’Italia, Gianni Morandi sta per rilasciare il suo nuovo album di inediti, EVVIVA!, trainato dalla nuova versione del suo grande successo Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte in coppia con Sangiovanni, presentato anche sul palco dell’Ariston.

Il nuovo lavoro di Gianni Morandi arriva a cinque anni di distanza da D’amore d’autore, suo 40esimo album in studio, e segna un proseguo della fortunata collaborazione con Lorenzo Jovanotti, autore di alcune delle nuove tracce contenute in EVVIVA!

Non solo. Tra gli autori delle nuove tracce troviamo anche La Rappresentante di Lista, per un brano che sarebbe dovuto uscire la scorsa estate, ma che fu accantonato in favore de La Ola, il terzo brano di Gianni Morandi firmato da Jovanotti dopo L’Allegria e Apri tutte le porte.

La tracklist di EVVIVA! non è ancora stata ufficializzata, ma sappiamo già che sarà composta da 8 brani e che uno di questi sarà proprio Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Il disco sarà disponibile in CD e vinile dal 3 marzo 2023, coi pre-ordini già partiti per entrambe le versioni.

I vantaggi del pre-ordine

Perché pre-ordinare un prodotto su Amazon quando è sufficiente attendere la data di uscita per acquistarlo in tutta tranquillità? La risposta è molto semplice: il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l’articolo è prenotabile e il momento in cui l’articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente.

Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito (come nel caso del nuovo disco di Morandi), pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l’ordine e il momento in cui l’articolo è messo in commercio (quando l’articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l’articolo non ha una data di uscita prevista).