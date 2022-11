Gianni Morandi ha annunciato la partenza del tour nei Palasport a marzo 2023. Per il cantante continua il grande successo dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022 che l’ha visto posizionarsi al terzo posto della classifica finale con il brano “Apri tutte le porte”. Nell’edizione 2023 del Festival, Morandi affiancherà Amadeus alla conduzione delle cinque serate della kermesse musicale.

Quando si parla di Sanremo, devo sempre tenere uno smoking in macchina, può sempre risultare utile! Sono felice di annunciare una cosa molto importante, il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Proprio così… Nel prossimo Festival di Sanremo, per tutte e 5 le serate, sul palco saremo in due: io e il grande Gianni Morandi.

Queste le parole usate da Amadeus, nel luglio 2022, per anticipare la presenza di Morandi sul palco del Teatro Ariston per tutte e 5 le serate del Festival.

Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino: queste le prime città che si preparano ad accogliere Gianni Morandi, ​​vero showman in grado di tenere alta, per l’intera durata dei suoi concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo. Tra i primi dettagli emersi e legati al suo tour, il cantante ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti – L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e La Ola – ai classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo.

Gianni Morandi nei Palasport, Go Gianni Go!, Biglietti

Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti. Acclamato da un’audience multigenerazionale, con il Go Gianni Go! è pronto a regalare una volta in più al suo pubblico uno show ricco di emozioni indimenticabili. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di giovedì 10 novembre sui circuiti Ticketone e Ticketmaster (clicca qui).