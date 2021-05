Questa sera, all’Ahoy Arena di Rotterdam, si terrà la finale della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest che, per quanto riguarda la diretta televisiva, andrà in onda su Rai 1, in prima serata. L’Italia sarà rappresentata dai Måneskin che si esibiranno con Zitti e Buoni.

L’attenzione del pubblico italiano, però, è riposta in parte anche su San Marino che è riuscita a guadagnare la finale grazie alla cantante italo-eritrea, Senhit, che ha presentato la canzone Adrenalina insieme al popolare rapper statunitense, Flo Rida.

Gli artisti rappresentanti di San Marino, però, hanno avuto un incidente durante le prove della serata finale.

Ieri sera, durante la prova della finale, davanti alla quale le giurie dei vari paesi emettono i propri voti, si è verificato un incidente che ha messo in pericolo l’incolumità fisica di Senhit e dei ballerini che condividono il palco con lei durante l’esibizione.

Stando a quanto riporta il comunicato ufficiale, la pedana rotante, sulla quale gli artisti si stavano esibendo, non è stata fermata dal tecnico, così Senhit e i ballerini si sono ritrovati costretti a saltare giù dalla pedana in movimento (che andava a forte velocità), correndo un serio pericolo in quanto hanno rischiato di rimanerne colpiti. Tra l’altro, la pedana rotante era stata fatta partire anche in ritardo e ciò ha falsato tutte le inquadrature previste.

Considerata l’importanza dell’esibizione, la performance per le giurie, quindi, è stata penalizzata dall’accaduto.

Senhit, Flo Rida e i ballerini hanno portato a termine l’esibizione ma le giurie hanno votato senza essere state informate dell’incidente.

Come riporta il comunicato, il management e San Marino RTV hanno offerto la disponibilità agli artisti di ritirarsi dalla competizione, “ritenendo l’incolumità fisica degli artisti più importante della competizione stessa”.

Senhit, Flo Rida e i ballerini hanno declinato questa offerta per rispetto del pubblico e si esibiranno regolarmente questa sera.

Per la cronaca, San Marino ha ottenuto il permesso di far affiancare il tecnico dell’organizzazione da un tecnico di fiducia della squadra.