Eurovision 2023 è arrivato alla fase finale: chi sarà il vincitore di questa edizione? In una Liverpool stracolma di fan è ormai tutto pronto per il gran finale della 67ª edizione dell’ Eurovision Song Contest. E sarà una finale che vedrà Marco Mengoni in gara a rappresentare l’Italia, la savonese Alessandra Mele in gara per la Norvegia, e Mahmood, ospite speciale della serata.

A sfidarsi sul palcoscenico della Liverpool Arena, sabato 13 maggio, ci saranno 26 Paesi. Gli ultimi sfidanti hanno conquistato la finale proprio ieri, giovedì 11 maggio, durante la disputa della seconda semifinale. A passare il turno sono stati Albania, Cipro, Estonia, Belgio, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia, che si vanno ad aggiungere ai 10 Paesi qualificati martedì scorso e ai sei qualificati di diritto: i Big Five (Francia, Germania, Italia, Inghilterra e Spagna) oltre all’ l’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione a Torino.

Eurovision 2023, Marco Mengoni per l’Italia con “Due vite” (ospiti)

Marco Mengoni, portabandiera per l’Italia, si esibirà con una versione ad hoc e riarrangiata di “Due Vite”, il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo, che ha già mandato in delirio il pubblico dell’Eurovision Village durante l’esibizione pubblica di mercoledì.

Mahmood, invitato dalla Bbc a esibirsi come ospite della serata finale, è alla sua terza presenza a Eurovision: ha rappresentato l’Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano “Soldi”, e ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l’affermazione a Sanremo 2022 con “Brividi”. Ed è anche la prima volta che un cantante italiano si esibità fuori concorso in un’edizione di Eurovision che si svolge all’estero.

Mahmood canterà «Imagine», accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra, aprendo un’esibizione corale chiamata «The Liverpool Songbook» (il canzoniere di Liverpool). Tra gli ospiti speciali della serata anche Roger Taylor, il batterista dei Queen, che accompagnerà Sam Ryder, il cantante britannico giunto secondo a Torino 2022 con “Spaceman”, e i Kalush Orchestra, campioni in carica, che apriranno lo show con la canzone vincitrice a Torino 2022, “Stefania” in un filmato che vedrà la partecipazioni di artisti britannici del calibro di Andrew Lloyd Webber e Joss Stone.

Eurovision 2023, come si vota, info sul televoto

Durante la finale cambierà anche il sistema di votazione e sarà misto: oltre al Televoto (ma gli italiani non possono votare per l’artista che rappresenta il nostro Paese) entrerà in campo il voto delle Giurie, formate da professionisti dell’intrattenimento. Le giurie internazionali assegneranno il 49.7% dei punti in palio, il voto del pubblico il 50.3%.

Eurovision 2023, la scaletta della finale e l’ordine di esibizione

Austria: Teya & Salena con “Who the Hell Is Edgar?”

Portogallo: Mimicat con “Ai coração”

Svizzera: Remo Forrer con “Watergun”

Polonia: Blanka con “Solo”

Serbia: Luke Black con “Samo mi se spava”

Francia: La Zarra con “Évidemment”

Cipro: Andrew Lambrou con “Break a Broken Heart”

Spagna: Blanca Paloma con “Eaea”

Svezia: Loreen con “Tattoo”

Albania: Albina & Familja Kelmendi con “Duje”

Italia: Marco Mengoni con “Due vite”

Estonia: Alika con “Bridges”

Finlandia: Käärijä con “Cha cha cha”

Repubblica Ceca: Vesna con “My Sister’s Crown”

Australia: Voyager con “Promise”

Belgio: Gustaph con “Because of You”

Armenia: Brunette con “Future Lover”

Moldavia: Pasha Parfeni con “Soarele și Luna”

Ucraina: Tvorchi con “Heart of Steel”

Norvegia: Alessandra con “Queen of Kings”

Dove vedere la finale in diretta tv, streaming e radio

E sono prontissimi per affrontare la finalissima, in onda alle 21.00 su Rai 1, anche i due conduttori dell’edizione italiana, Gabriele Corsi e Mara Maionchi, protagonisti scanzonati e divertiti con le loro incursioni nella Liverpool patria della musica contemporanea, anche delle anteprime. Nell’ultimo appuntamento, sempre su Rai 1, alle 20.40, l’ormai collaudata coppia concluderà l’intensa settimana trascorsa a Liverpool, incontrando il coloratissimo pubblico che si avvia verso l’arena, salutando l’ospite Mahmood e augurando l’ultimo in bocca al lupo a Marco Mengoni, nel pieno clima del retropalco.

Per Rai Radio2, radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, saranno ai microfoni Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario.

Rai Pubblica Utilità provvederà a sottotitolare e audiodescrivere la diretta e a rendere interamente accessibile, anche attraverso la Lingua dei Segni, la serata finale del 13 maggio su un canale dedicato di RaiPlay. Il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming anche sul canale RaiPlay2.

Noi di Soundsblog seguiremo l’evento con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.