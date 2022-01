Oggi martedì 25 gennaio, a Torino avverrà il primo passo ufficiale verso l’Eurovision 2022 che si terrà il 10, 12 e 14 maggio. Il passaggio di testimone tra il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, e il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, si svolgerà a Palazzo Madama in piazza Castello a Torino martedì 25 gennaio alle ore 12.

Da Palazzo Madama a Torino si deciderà, tramite un’estrazione a sorte (Allocation Draw), la composizione del cartellone delle prime due serate che vedranno 36 Paesi competere in due semifinali all’Eurovision 2022. Ad essi si aggiungeranno anche i cosiddetti Big Five: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, il cui accesso alla finale è diretto

La cerimonia sarà condotta da Carolina Di Domenico e Mario Acampa e sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay.it.

In merito alla scelta di Torino per l’Eurovision 2022, ecco le parole di Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest. Dopo la notizia della decisione del capoluogo piemontese come sede dell’Eurovision Song Contest 2022, ha dichiarato:

“Torino è la perfetta città ospitante per il 66° Eurovision Song Contest. Come abbiamo visto durante le Olimpiadi Invernali 2006, il Pala Olimpico supera tutti i requisiti necessari per mettere in scena un evento globale di questa portata e siamo rimasti molto colpiti dall’entusiasmo e dall’impegno della Città di Torino che accoglierà migliaia di tifosi il prossimo maggio. Questo sarà il primo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia dopo 30 anni e, insieme alla nostra emittente Rai, siamo determinati a renderlo speciale”.

Ecco, a seguire, dopo la diretta, i Paesi che si esibiranno nella prima e nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, nella prima e seconda parte.

Prima semifinale 10 maggio 2022:

Albania, Lettonia, Svizzera, Slovenia, Bulgaria, Moldavia, Ucraina, Lituania, Paesi Bassi

Norvegia, Russia, Portogallo, Danimarca, Armenia, Austria, Croazia, Islanda, Grecia

Prima semifinale 12 maggio 2022:

Australia, Georgia, Cipro, Serbia, Finlandia, Azerbaijan, San Marino, Israele, Malta

Montenegro, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Belgio, Nord Macedonia, Svezia, Estonia e Irlanda