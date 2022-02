Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi” e rappresenteranno l’Italia all’Eurovision 2022 a Torino. Secondo posto con Elisa e terzo gradino -medaglia di bronzo- per Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”.

Un’occasione importante per il duo, Mahmood e Blanco, che provano a far conquistare una doppietta di vittoria all’Italia dopo il trionfo dei Maneskin nel 2021 con “Zitti e buoni”.

In conferenza stampa, poche ore prima della vittoria, dichiararono:

Ci stanno succedendo cose che non avremmo mai immaginato. Siamo sotto shock, soprattutto per il risultato della Global. Realizzeremo tutto quando torneremo a casa. Sono scioccato da questi risultati. Questa cosa della Global pensavo durasse un giorno e, invece, sono giorni che siamo lì, oggi al sesto posto. Sono molto felice, questa esperienza con Blanco mi sta insegnando un sacco di cose.

E di fronte alla possibilità della vittoria (senza pensare nemmeno all’Eurovision 2022), ammisero di non voler pensare a questa opzione ma di puntare a non deludere i fan:

Siamo tranquilli perché non ci aspettiamo niente. Non pensiamo né alla vittoria, né alla classifica. Ci sono artisti per i quali abbiamo una stima immensa e di cui siamo fan. Speriamo solo di non deludere chi ha ascoltato il pezzo”.