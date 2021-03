“Adrenalina – Eurovision version” è il brano che Senhit, featuring Flo Rida, porterà in gara all’Eurovision Song Contest 2021, rappresentando San Marino.

Il brano ha superato le 500 mila visualizzazioni in pochi giorni sulla pagina Youtube di Eurovision TV ed entra in tendenza su Youtube e Twitter in Spagna. San Marino ascende alla top 10 dei Paesi favoriti dai bookmaker su “Eurovision World”.

“Adrenalina” ha uno stile internazionale in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra). Sulle strutture armoniche ricercate si muovono la voce grintosa di Senhit e le barre di Flo Rida.

Questa è la seconda partecipazione di Senhit all’ESC (la prima nel 2011 sempre in rappresentanza di San Marino). Vi approda con un bagaglio ricco di esperienze e un’autorevolezza sempre maggiore nel mondo eurovisivo che quest’anno l’ha nominata “Freaky Queen” per le numerose ‘pazze’ iniziative che ha diffuso sul web in seguito alla cancellazione dell’edizione 2020.

Abbiamo intervistato Senhit per parlare della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2021. Ecco cosa ci ha raccontato, partendo proprio dall’imminente sua presenza, dopo la cancellazione della scorsa edizione:

“Eurovision 2020, c’è stata la cancellazione, io dispiaciuta ed affranta. Il nuovo regolamento includeva di poter partecipare l’anno, grazie a San Marino che ha deciso di ricandidarmi, dopo però con la postilla di dover cambiare la canzone. Ero “disperata”, avevo lavorato così duramente per “Freaky”, l’anno scorso, pensavo che non sarei mai riuscita a trovare una canzone così bella. Dopo la candidatura, invece, ho avuto molto tempo per lavorare sulla canzone, ho trovato un team esclusivo di autori e produttori e mi hanno proposto “Adrenalina”. Io, insieme al produttore Placido, un mio amico, abbiamo deciso di arrangiarlo più col mio gusto, le mie origini, con suoni eritrei mettendo da parte il beat latino. Dopo aver composto la canzone -con il fulcro della positività e dell’energia- l’abbiamo fatta ascoltare al mio team che l’ha fatta sentire oltreoceano. Mi sarebbe piaciuto trovare qualcuno per un flavor internazionale d è comparso Flo Rida. E’ una canzone nata che doveva essere un singolo a parte, poi è nata la versione per l’Eurovision. Io partecipo da solista con il solista di Flo Rida. Non pensavo che l’accoglienza fosse così forte, il livello si è alzato grazie al Freaky trip e a Luca Tommassini, mi sono fatta conoscere in questo anno disastroso, a farmi notare e a crescere anche un pochino. E poi è uscita questa adrenalina in tutti i sensi, sono molto felice”

Con Senhit abbiamo parlato del video che accompagna il pezzo, della sua collaborazione e amicizia con Luca Tommassini -creative director-, dell’importanza dell’Eurovision Song Contest, fortunatamente tornato in auge anche nel nostro Paese dopo anni, in passato, in cui l’Italia non aveva partecipato, e de suo soprannome “Freaky Queen”. Potete vedere la video intervista qui sopra.