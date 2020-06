Eurovision 2021, ecco le date ufficiali della prossima edizione

Conto alla rovescia ufficialmente iniziato.

Dopo la cancellazione dell'evento nel 2020 a causa della pandemia del Coronavirus, è il momento di guardare al futuro e di mettere le basi per quella che sarà la prossima edizione dell'Euvosion Song Contest. Le due semifinali si terranno il 18 e il 20 maggio e la finalissima, invece, si terrà il 22 maggio 2021. Le date del prossimo anno sono state annunciate ad Ahoy a Rotterdam, il luogo dove si terrà lo spettacolo il prossimo anno.

Durante l'edizione "Eurovision: Europe Shine A Light Show" era stato annunciato che l'edizione 2021 si sarebbe svolta sempre a Rotterdam e ora sappiamo le date ufficiali.

Martin Österdahl, nuovo supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest, aveva dichiarato:

"È di vitale importanza che l'Eurovision Song Contest ritorni l'anno prossimo e siamo lieti di avere l'impegno necessario dei nostri membri nei Paesi Bassi per portare questo spettacolo così amato dal pubblico di tutto il mondo"

Sietse Bakker, produttore esecutivo, ha aggiunto:

"La musica, gli artisti, i fan, la competizione e il carattere internazionale messi insieme sono ciò che rende così speciale l'Eurovision Song Contest. Ora abbiamo un anno per esplorare tutti gli scenari nei dettagli, con le parti coinvolte, e far sì che gli spettacoli accadano indipendentemente dalle circostanze, con adeguamenti se necessario. Puntiamo ancora in alto! "